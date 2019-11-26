Airbus предложил самолетам летать клином

Airbus предложил пассажирским самолетам выполнять дальние перелеты группами, организованными по принципу птичьего клина. Предполагается, что такой метод снизит потребление топлива и выбросы в атмосферу на 10%.

Перелетные птицы перемещаются по воздуху, образуя форму клиньев по многим причинам: одна из них заключается в лучшей эргономике. Птицы ловят воздушные вихри, поднимаемые соседом спереди, подстраивают под них взмахи крыла и экономят энергию. Ведомые самолеты также могут использовать вихревые следы как дополнительную подъемную силу и сократить расход топлива.