Airbus предложил самолетам летать клином
Airbus предложил пассажирским самолетам выполнять дальние перелеты группами, организованными по принципу птичьего клина. Предполагается, что такой метод снизит потребление топлива и выбросы в атмосферу на 10%.
Перелетные птицы перемещаются по воздуху, образуя форму клиньев по многим причинам: одна из них заключается в лучшей эргономике. Птицы ловят воздушные вихри, поднимаемые соседом спереди, подстраивают под них взмахи крыла и экономят энергию. Ведомые самолеты также могут использовать вихревые следы как дополнительную подъемную силу и сократить расход топлива.
В компании сообщают, что теоретически это должно сработать, но есть ряд технических препятствий, которые необходимо устранить перед реализацией проекта. Airbus собирается разработать вспомогательные системы для пилотов, чтобы помочь воздушному судну оставаться на правильном расстоянии от соседнего самолета и на постоянной высоте.