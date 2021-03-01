Айсберг размером с Санкт-Петербург откололся от шельфового ледника Антарктиды

Как заявили в BAS, раскол произошел в результате естественного процесса, и нет никаких доказательств, что в событии сыграло свою роль изменение климата. Шельфовый ледник Бранта, представляющий собой глыбу льда толщиной 150 метров, движется на запад со скоростью 2 км в год и служит постоянным поставщиком айсбергов.

Однако нынешний айсберг оказался чрезвычайно большим, его предполагаемая площадь составляет 1270 квадратных километров, что сопоставимо с размерами города Санкт-Петербург.