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Жизнь планеты

Айсберг размером с Санкт-Петербург откололся от шельфового ледника Антарктиды

National Geographic Россия
01 марта 2021
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В Британской антарктической службе (BAS) сообщили, что давно ожидали этого события.

В ноябре 2020 года на шельфовом леднике Бранта образовалась крупная трещина, которая продолжала расти вплоть до 26 февраля, когда произошло окончательное отделение айсберга.

«Наши команды в BAS уже много лет готовятся к откалыванию айсберга на шельфовом леднике Бранта. В ближайшие недели или месяцы айсберг может уйти; или он может сесть на мель и оставаться рядом с ледником», — Джейн Фрэнсис, директор BAS.

Как заявили в BAS, раскол произошел в результате естественного процесса, и нет никаких доказательств, что в событии сыграло свою роль изменение климата. Шельфовый ледник Бранта, представляющий собой глыбу льда толщиной 150 метров, движется на запад со скоростью 2 км в год и служит постоянным поставщиком айсбергов.

Однако нынешний айсберг оказался чрезвычайно большим, его предполагаемая площадь составляет 1270 квадратных километров, что сопоставимо с размерами города Санкт-Петербург.

«Хотя откол больших частей шельфовых ледников Антарктики — совершенно нормальная часть их жизни, крупные экземпляры, подобные тому, который был обнаружен на шельфовом леднике Бранта в пятницу, остаются довольно редкими и захватывающими», — Адриан Лакман, профессор из Университета Суонси в Уэльсе.

Шельфовый ледник Бранта является домом для исследовательской станции BAS Halley VI, где ученые наблюдают за атмосферной и космической погодой; но согласно их заявлению, станция не пострадает от этого разделения.

В 2016 году BAS переместила станцию ​​на 32 км вглубь суши, чтобы избежать двух других крупных трещин на шельфовом леднике, известных как «Пропасть 1» и «Хеллоуинская трещина». В службе сообщают, что эти трещины не расширялись в последние 18 месяцев.

Из-за непредсказуемости отела айсбергов и сложности эвакуации в темные и холодные зимы исследовательская группа работала на станции только в течение антарктического лета в течение последних четырех лет.

«Наша задача сейчас — внимательно следить за ситуацией и оценивать любое потенциальное воздействие нынешнего отела на оставшийся шельфовый ледник», — говорится в заявлении операционного директора BAS Саймона Гаррода.

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