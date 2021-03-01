Айсберг размером с Санкт-Петербург откололся от шельфового ледника Антарктиды

В ноябре 2020 года на шельфовом леднике Бранта образовалась крупная трещина, которая продолжала расти вплоть до 26 февраля, когда произошло окончательное отделение айсберга.
Как заявили в BAS, раскол произошел в результате естественного процесса, и нет никаких доказательств, что в событии сыграло свою роль изменение климата. Шельфовый ледник Бранта, представляющий собой глыбу льда толщиной 150 метров, движется на запад со скоростью 2 км в год и служит постоянным поставщиком айсбергов.
Однако нынешний айсберг оказался чрезвычайно большим, его предполагаемая площадь составляет 1270 квадратных километров, что сопоставимо с размерами города Санкт-Петербург.
Шельфовый ледник Бранта является домом для исследовательской станции BAS Halley VI, где ученые наблюдают за атмосферной и космической погодой; но согласно их заявлению, станция не пострадает от этого разделения.
В 2016 году BAS переместила станцию на 32 км вглубь суши, чтобы избежать двух других крупных трещин на шельфовом леднике, известных как «Пропасть 1» и «Хеллоуинская трещина». В службе сообщают, что эти трещины не расширялись в последние 18 месяцев.
Из-за непредсказуемости отела айсбергов и сложности эвакуации в темные и холодные зимы исследовательская группа работала на станции только в течение антарктического лета в течение последних четырех лет.
«Наша задача сейчас — внимательно следить за ситуацией и оценивать любое потенциальное воздействие нынешнего отела на оставшийся шельфовый ледник», — говорится в заявлении операционного директора BAS Саймона Гаррода.