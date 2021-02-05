Акции на 500 тысяч фунтов и ключи от Bentley: что забывают в британских отелях

Первый в Великобритании бренд бюджетных отелей Travelodge представил список из некоторых необычных вещей, которые постояльцы забывали в номерах за последние 12 месяцев.

Сотрудники отелей Travelodge, которые располагаются возле больниц, рассказали об интересных вещах, оставленных клиентами, связанными с медициной. Среди них стетоскоп, лабораторный халат, большая коробка масок и дневник, оставленный медсестрой, которая документировала свою профессиональную карьеру во время пандемии.

Аудит показал, что в причудливом списке потерянных вещей по-прежнему преобладают предметы, связанные со свадьбами. В одной из гостиниц мать невесты забыла денежное дерево с банкнотами номиналом 50 фунтов стерлингов на общую сумму 10 000 фунтов стерлингов.

Одна из подружек невесты забыла в отеле Burford Cotswolds Travelodge двухметровый ароматический диффузор, который был специально привезен из Флоренции из-за уникального аромата лимона, цедры апельсина, розы и жасмина. К счастью, менеджер отеля организовал безопасную транспортировку диффузора к месту свадебной церемонии до прибытия невесты.