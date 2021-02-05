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Жизнь планеты

Акции на 500 тысяч фунтов и ключи от Bentley: что забывают в британских отелях

National Geographic Россия
05 февраля 2021
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Фото: Travelodge
Особенно невнимательными оказались участники свадебных церемоний.

Первый в Великобритании бренд бюджетных отелей Travelodge представил список из некоторых необычных вещей, которые постояльцы забывали в номерах за последние 12 месяцев.

Сотрудники отелей Travelodge, которые располагаются возле больниц, рассказали об интересных вещах, оставленных клиентами, связанными с медициной. Среди них стетоскоп, лабораторный халат, большая коробка масок и дневник, оставленный медсестрой, которая документировала свою профессиональную карьеру во время пандемии.

Аудит показал, что в причудливом списке потерянных вещей по-прежнему преобладают предметы, связанные со свадьбами. В одной из гостиниц мать невесты забыла денежное дерево с банкнотами номиналом 50 фунтов стерлингов на общую сумму 10 000 фунтов стерлингов.

Одна из подружек невесты забыла в отеле Burford Cotswolds Travelodge двухметровый ароматический диффузор, который был специально привезен из Флоренции из-за уникального аромата лимона, цедры апельсина, розы и жасмина. К счастью, менеджер отеля организовал безопасную транспортировку диффузора к месту свадебной церемонии до прибытия невесты.

«Почему так много наших клиентов забывают свои драгоценные вещи? В основном из-за того, что всем не хватает времени. Мы выполняем несколько задач одновременно и спешим добраться от пункта А до пункта Б, и в спешке ценные вещи легко забываются», — Шакила Ахмед, пресс-секретарь Travelodge.

Жениху, остановившемуся в Эдинбурге, пришлось послать курьера, чтобы забрать свадебный подарок своей жены, который он забыл упаковать, — 3,5-метровую мягкую игрушку белого медведя. Сотрудник другого отеля с трудом успел в аэропорт, чтобы передать молодоженам забытые ими билеты первого класса на Мальдивы.

Пожилая пара, остановившаяся в Кардиффе и праздновавшая 60-летие свадьбы, забыла свое свидетельство о браке в рамке. К счастью, они вернулись в отель после поездки по Уэльсу, чтобы забрать его. Сотрудница другого отеля была весьма удивлена, обнаружив шесть солдат-щелкунчиков ростом с человека, когда вошла в номер для уборки. Солдаты должны были стать частью антуража для проведения свадебной церемонии.

Бизнес-путешественники зачастую тоже не отличаются блестящей памятью. Один из постояльцев отеля в Честере оставил в номере ключи от нового Bentley. Гость, остановившийся в одной из лондонских гостиниц, забыл свой сделанный на заказ металлический глобус, на котором были отмечены его компании по всему миру.

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Travelodge Travelodge представил список из некоторых необычных вещей, которые постояльцы забывали в номерах за последние 12 месяцев

Биржевой маклер, остановившийся в London Central Bank Travelodge, забыл файл, содержащий сертификаты на акции общей стоимостью 500 000 фунтов стерлингов, а гендиректор крупной компании опоздал на рейс из Абердина, потому что вернулся в отель за забытым счастливым пенни, который он носил с собой 40 лет.

Среди других интересных забытых вещей в Travelodge называют робота R2-D2 в натуральную величину, обручальное кольцо, записку в бутылке со свадебным предложением, книгу с футбольными стикерами 50-летней давности, принадлежащую преданному фанату команды «Ливерпуль», дрон DJI Inspire, ручную дрель Hilti, ценную коллекцию марок, диплом магистра со степенью философии, политики и экономики Оксфордского университета, свадебную корону Swarovski и даже собаку породы хаски.

Сеть Travelodge состоит из 563 отелей по всей Великобритании.

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