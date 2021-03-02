Аквапарк в Дубае стал одним из крупнейших в мире

«Благодаря такому расширению Atlantis Aquaventure увеличил территорию на треть, на которой теперь расположены 105 горок и аттракционов, на любой вкус и возраст, включая 79 аттракционов на трех башнях, 26 морских и водных активностей, а также 26 точек питания. Кроме этого, мы удвоили длину пляжа до 1 км», — сказал Тим Келли, управляющий директор Atlantis Aquaventure.

Аквапарк Atlantis Aquaventure расположен в комплексе Atlantis, The Palm, Dubai. Это первый развлекательный гостиничный комплекс в регионе, расположенный на полумесяце искусственного острова Пальма Джумейра в Дубае.

Общий объем воды в аквапарке составляет около 18 миллионов литров.

Крупнейшим аквапарком в мире остается Tropical Island Resort в Германии.