Аквапарк в Дубае стал одним из крупнейших в мире

1 марта 2021 года дубайский аквапарк Atlantis Aquaventure завершил расширение и официально представил три новых комплекса аттракционов: «Башня-Трезубец», «Всплеск Лагуны» и «Всплеск Бухты» (Trident Tower, Splashers Lagoon и Splashers Cove). Благодаря расширению, увеличившему площадь комплекса на треть, Atlantis Aquaventure стал одним из двух крупнейших аквапарков в мире.
Аквапарк представил девять новых аттракционов, включая самую длинную водную горку в мире и вторую по высоте водную горку.
А вот самая высокая водная горка в мире находится в бразильском аквапарке Aldeia das Aguas Park Resort. Угадаете ее высоту?
37 метров
Маловато будет!Высота горки Килиманджаро в бразильском аквапарке составляет 49 метров! Новая горка в Atlantis Aquaventure отстает от нее всего лишь на метр.
42,5 метра
Маловато будет!Высота горки Килиманджаро в бразильском аквапарке составляет 49 метров! Новая горка в Atlantis Aquaventure отстает от нее всего лишь на метр.
46 метров
Маловато будет!Высота горки Килиманджаро в бразильском аквапарке составляет 49 метров! Новая горка в Atlantis Aquaventure отстает от нее всего лишь на метр.
49 метров
В точку!Новая горка в Atlantis Aquaventure отстает от нее всего лишь на метр.
«Благодаря такому расширению Atlantis Aquaventure увеличил территорию на треть, на которой теперь расположены 105 горок и аттракционов, на любой вкус и возраст, включая 79 аттракционов на трех башнях, 26 морских и водных активностей, а также 26 точек питания. Кроме этого, мы удвоили длину пляжа до 1 км», — сказал Тим Келли, управляющий директор Atlantis Aquaventure.
Аквапарк Atlantis Aquaventure расположен в комплексе Atlantis, The Palm, Dubai. Это первый развлекательный гостиничный комплекс в регионе, расположенный на полумесяце искусственного острова Пальма Джумейра в Дубае.
Общий объем воды в аквапарке составляет около 18 миллионов литров.
Крупнейшим аквапарком в мире остается Tropical Island Resort в Германии.