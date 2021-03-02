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Жизнь планеты

Аквапарк в Дубае стал одним из крупнейших в мире

National Geographic Россия
02 марта 2021
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Фото: Atlantis Aquaventure
После расширения его площадь составляет 17 гектаров.

1 марта 2021 года дубайский аквапарк Atlantis Aquaventure завершил расширение и официально представил три новых комплекса аттракционов: «Башня-Трезубец», «Всплеск Лагуны» и «Всплеск Бухты» (Trident Tower, Splashers Lagoon и Splashers Cove). Благодаря расширению, увеличившему площадь комплекса на треть, Atlantis Aquaventure стал одним из двух крупнейших аквапарков в мире.

Аквапарк представил девять новых аттракционов, включая самую длинную водную горку в мире и вторую по высоте водную горку.

А вот самая высокая водная горка в мире находится в бразильском аквапарке Aldeia das Aguas Park Resort. Угадаете ее высоту?

37 метров

Маловато будет!
Высота горки Килиманджаро в бразильском аквапарке составляет 49 метров! Новая горка в Atlantis Aquaventure отстает от нее всего лишь на метр.

42,5 метра

Маловато будет!
Высота горки Килиманджаро в бразильском аквапарке составляет 49 метров! Новая горка в Atlantis Aquaventure отстает от нее всего лишь на метр.

46 метров

Маловато будет!
Высота горки Килиманджаро в бразильском аквапарке составляет 49 метров! Новая горка в Atlantis Aquaventure отстает от нее всего лишь на метр.

49 метров

В точку!
Новая горка в Atlantis Aquaventure отстает от нее всего лишь на метр.

«Благодаря такому расширению Atlantis Aquaventure увеличил территорию на треть, на которой теперь расположены 105 горок и аттракционов, на любой вкус и возраст, включая 79 аттракционов на трех башнях, 26 морских и водных активностей, а также 26 точек питания. Кроме этого, мы удвоили длину пляжа до 1 км», — сказал Тим Келли, управляющий директор Atlantis Aquaventure.

Аквапарк Atlantis Aquaventure расположен в комплексе Atlantis, The Palm, Dubai. Это первый развлекательный гостиничный комплекс в регионе, расположенный на полумесяце искусственного острова Пальма Джумейра в Дубае.

Общий объем воды в аквапарке составляет около 18 миллионов литров.

Крупнейшим аквапарком в мире остается Tropical Island Resort в Германии. 

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