Алфавит из 12 букв

Ротокас — язык жителей острова Бугенвиль в Тихом океане, в алфавите которого всего 12 букв. Эти буквы используются для записи звуков a, e, g, i, k, o, p, r, s, t, u, v. Такое небольшое количество букв делает его самым коротким из современных алфавитов, а также алфавитом с самым маленьким числом согласных.

Филологи относят ротокас к группе папуасских языков. На нем говорит чуть больше 4 000 человек. Однако у этого языка есть три диалекта: центральный (собственно ротокас), аита и пипипая. Ротокас не присущи тоны и смыслоразличительное ударение.

В зависимости от количества слогов в слове ударение падает на тот или иной слог. Обычно в словах из двух или трех слогов ударение делается на первый слог, из четырех — на первый и третий, а в словах, состоящих из пяти слогов, — на третий. Впрочем, существуют и исключения из этого правила.

Любопытно, что в 1969 году на ротокас была частично переведена Библия, а в 1982 году вышел полный текст Нового Завета на этом языке.

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