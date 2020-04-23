Аллигатор пробрался во двор дома в Южной Каролине и устроил погром: видео

По словам отца семейства Фернандо, аллигаторы распространены в их районе, однако они редко ведут себя так агрессивно, подбираясь к домам.

«Мы видим их почти каждый день, но на задний двор они не забирались и не устраивали погром. Они перешли на новый уровень», — сказал мужчина, признавшись, что теперь они будут осторожнее на улице.

Фернандо Лоссада находился на работе, когда ему позвонила его мать, которая сидела дома с тремя его детьми. Он признался, что услышал только слово «аллигатор», и едва помнит, как добрался до дома.

В конечном итоге, потребовались усилия четырех сотрудников специальной службы, чтобы выловить животное и отправить его обратно в дикую природу.