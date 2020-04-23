Аллигатор пробрался во двор дома в Южной Каролине и устроил погром: видео

Семья Лоссада из городка Си Пайнс из первых рук узнала, насколько разрушительным может быть злой аллигатор, когда чудовище, известное в округе как Большой Джордж, вышло из своей лагуны и оказалось на их заднем дворе.
Аллигатор повалил мебель во внутреннем дворике, разбив предметы, которые были на столе, вцепился зубами в очаг для барбекю и очень напугал детей, находящихся в доме, несколько раз ударив хвостом по стеклянной двери.
По словам отца семейства Фернандо, аллигаторы распространены в их районе, однако они редко ведут себя так агрессивно, подбираясь к домам.
«Мы видим их почти каждый день, но на задний двор они не забирались и не устраивали погром. Они перешли на новый уровень», — сказал мужчина, признавшись, что теперь они будут осторожнее на улице.
Фернандо Лоссада находился на работе, когда ему позвонила его мать, которая сидела дома с тремя его детьми. Он признался, что услышал только слово «аллигатор», и едва помнит, как добрался до дома.
В конечном итоге, потребовались усилия четырех сотрудников специальной службы, чтобы выловить животное и отправить его обратно в дикую природу.
«Пока он никому не причиняет вреда, его просто сажают обратно в воду. Это его дом, и он никому не причиняет вреда. Нам просто нужно быть осторожными», — заключил Лоссада.
На веб-сайте Департамента природных ресурсов Южной Каролины содержатся советы по обеспечению безопасности в отношении аллигаторов.
- Правило № 1 — никогда не кормить аллигаторов, чтобы у животных не возникала ассоциация человека с едой.
- Правило № 2 — нужно держать дистанцию: бросать что-либо в аллигатора или каким-либо образом беспокоить его незаконно.
Для аллигаторов — как и для многих других животных — нынешний карантин это просто раздолье. Только посмотрите, как опустевший мексиканский пляж наводнили крокодилы.