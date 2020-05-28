Аллигатор забрался в бассейн и покатался на надувном аллигаторе

Житель Джорджии Дэйв Джейкобс на несколько дней приехал с женой и дочерью в Майами, чтобы посетить свадьбу знакомых. Семья сняла загородный дом через сервис Airbnb и не ожидала, что к ним в гости заглянет аллигатор. Впервые рептилию заметили 16 мая, аллигатор передвигался по террасе рядом с бассейном и привлек внимание собаки Джейкобсов, которая пыталась спугнуть его лаем.
На следующий день семейство вновь обнаружило аллигатора, который на этот раз решил поплавать в бассейне. Каким-то образом рептилии удалось забраться на надувного аллигатора и, судя по фотографии, сделанной Джейкобсом, животному такой досуг пришелся по душе.
Welcome to Florida.https://t.co/PvqkWaDxEQ— Christina Nicholson (@ChristinaAllDay) May 25, 2020
Супруга Дэйва в итоге позвонила владельцу дома, который связался с сотрудником службы по отлову диких животных. Тот объяснил, что в последнее время у него было много работы, поскольку у аллигаторов начался брачный сезон.
Just when you think your #TweetFromTheBeat is off to a slow start... you get a call for a #Gator in a swimming pool 😳 #Florida #OnlyInSarasota #SOS #SendHelp pic.twitter.com/0wCofgyTyG— SarasotaSheriff (@SarasotaSheriff) March 31, 2018
Это далеко не первый случай во Флориде, когда забравшегося во двор частного дома аллигатора приходится вылавливать из бассейна. Например, в 2018 году сотрудники службы по отлову округа Хиллсборо имели дело с почти трехметровой рептилией:
«Думаю, это не так уж необычно, но для меня это удивительно. В Джорджии тоже есть аллигаторы, но они живут в районах, которые не населены людьми, например, на болотах. Во Флориде же аллигаторы — это твои соседи», — заметил Джейкобс.
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