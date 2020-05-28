Аллигатор забрался в бассейн и покатался на надувном аллигаторе

Житель Джорджии Дэйв Джейкобс на несколько дней приехал с женой и дочерью в Майами, чтобы посетить свадьбу знакомых. Семья сняла загородный дом через сервис Airbnb и не ожидала, что к ним в гости заглянет аллигатор. Впервые рептилию заметили 16 мая, аллигатор передвигался по террасе рядом с бассейном и привлек внимание собаки Джейкобсов, которая пыталась спугнуть его лаем.

На следующий день семейство вновь обнаружило аллигатора, который на этот раз решил поплавать в бассейне. Каким-то образом рептилии удалось забраться на надувного аллигатора и, судя по фотографии, сделанной Джейкобсом, животному такой досуг пришелся по душе.