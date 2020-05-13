Американец больше года жил в доме со 100 тысячами пчел

Насекомые скрывались в перекрытиях между первым и вторым этажом и попадали внутрь через щель между дощатой обшивкой стены и кирпичным фундаментом.

Тем не менее, Джордж не торопился избавиться от насекомых. Только в феврале 2020 года, когда во время стрижки газона ему пришлось отбиваться от роя пчел, мужчина решил позвонить в пчеловодство штата Джорджия, чтобы убрать улей из дома. Ему пришлось подождать еще два месяца, прежде чем в порядке очереди к нему на вызов приехал специалист Бобби Чейсон.