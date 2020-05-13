Американец больше года жил в доме со 100 тысячами пчел

26-летний Джордж Монтгомери купил дом в Ист-Пойнте, недалеко от Атланты, в ноябре 2018 года. Он сразу заметил странный гул в доме, но заподозрил наличие улья с пчелами только весной.
Насекомые скрывались в перекрытиях между первым и вторым этажом и попадали внутрь через щель между дощатой обшивкой стены и кирпичным фундаментом.
Тем не менее, Джордж не торопился избавиться от насекомых. Только в феврале 2020 года, когда во время стрижки газона ему пришлось отбиваться от роя пчел, мужчина решил позвонить в пчеловодство штата Джорджия, чтобы убрать улей из дома. Ему пришлось подождать еще два месяца, прежде чем в порядке очереди к нему на вызов приехал специалист Бобби Чейсон.
A Georgia man discovered an infestation of approximately 100,000 bees living in the ceiling of his recently purchased home https://t.co/e3EFE7E2ta pic.twitter.com/1cfqEwvtvb— CNN (@CNN) May 13, 2020
Пчеловод использовал тепловизор для обнаружения пчел, прежде чем вскрыть потолок. Для устранения пчел Чейсон применил сделанный на заказ пылесос. По словам специалиста, в колонии содержалось около 100 тысяч пчел, хотя в обычном улье живет от 10 до 80 тысяч этих насекомых. Кроме того, в перекрытии находилось около 27 килограммов сот с медом.
Пойманные насекомые отправились на пасеку самого Чейсона, который содержит около 100 колоний пчел.