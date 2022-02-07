Американец сделал себе 864 татуировки с насекомыми, которых он боится, и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Рейтинг@Mail.ru

авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Жизнь планеты

Загнать страх под кожу: американец сделал себе 864 татуировки с насекомыми и попал в Книгу рекордов Гиннесса

National Geographic Россия

Фото: Guinness World Records
Фото: Guinness World Records

Фото: Guinness World Records

Неожиданный способ побороть фобию.

47-летний житель Нью-Йорка Майкл Амойя попал в Книгу рекордов Гиннесса, сделав себе 864 татуировки с изображением различных насекомых, а также пауков и скорпионов, что доводит общее количество татуировок на его теле до 889. При этом американец признался, что ненавидит и боится членистоногих.

«Мои тату-мастера возвращают меня в детство. У меня было множество внушенных мне страхов, и насекомые были частью этих страхов», – Майкл Амойя.

Уроженец Квинса превзошел достижение предыдущего рекордсмена, британца Бакстера Милсома, который сделал 402 татуировки с изображением насекомых. Свою первую татуировку с изображением муравьиной матки Майкл сделал в 21-летнем возрасте. 

«Многие люди думают, что мне нравятся жуки – на самом деле, все ровно наоборот. Я боюсь жуков, я их ненавижу. Это способ побороть свои страхи. Ты либо бежишь от огня, либо бежишь сквозь него. Я решил, что пойти навстречу своему страху лучше, чем убегать», – говорит Амойя.

Американец объяснил, что каждая татуировка на его теле имеет определенное значение.

Фото: Guinness World Records
Фото: Guinness World Records
Фото: Guinness World Records

Татуировки Майкла Амойи

Фото: Guinness World Records

«У некоторых тату есть очень специфические значения, связанные с тем, какими силами обладают эти насекомые и где они находятся на моем теле. Так, стрекоза связана с силой глубокой внутренней мысли, поэтому я набил ее на висок», – поясняет Амойя.

Огромное количество тату не помешало Амойе построить успешную карьеру. Он работает музыкальным продюсером и связан такими лейблами как Vidiots и Mibe Music, а также с продюсерской компанией Switchblade Entertainment Group.

«Я никогда не думал об этом таким образом, но я являюсь примером того, почему никогда нельзя судить о книге по ее обложке», – говорит Амойя.

@guinnessworldrecords Most insect tattoos 🐜🦟 864 by Mike Amoia 🇺🇸 #tattoo #tattoos #insects ♬ original sound - Guinness World Records

В конечном итоге мужчина надеется использовать свой рекордный боди-арт для создания уникального невзаимозаменяемого токена, а доходы от NFT пойдут в благотворительный фонд «За светлое будущее», который помогает детям из малообеспеченных семей. 

«Если я смогу создать NFT из этих татуировок и зарегистрировать его в Книге рекордов Гиннеса, тогда мы сможем пожертвовать часть выручки этим детям. Мои татуировки имеют для меня личное значение, поскольку они возвращают меня в детство, и я полагаю, что это хорошая зацикленная история», – заключил Амойя.

Почитайте, зачем птицам на Алтае сделали татуировки. 

Читайте также

Американец сделал себе 864 татуировки с насекомыми, которых он боится, и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Подчинить себе: как работают мотивация и лень

Чем проживание в небоскребах может быть опасно для здоровья

Австралийские парки будут удобрять человеческой мочой

Москва признана лучшим городом для жизни по версии ООН

Рекомендации

Карта, Россия

5 необычных мест России, где стоит побывать в 2022 году
Новогодняя елка, рождественская елка, Рождество, Новый год, ель

Разделяй и празднуй: насколько экологичны ваши праздничные привычки?