Художник создает картины с помощью дождя. Посмотрите, как это необычно и красиво!

Свое искусство 22-летний Перегрин Черч называет rainwork (объединение английских слов «дождь» и «результат труда») — по аналогии с общепринятым термином artwork («произведение искусства»). Ключевым инструментом для картин Черча действительно служат осадки.

Идея рисовать картины, которые будут проявляться во время дождя, посетила его после просмотра нескольких видео об изобретении нового типа супергидрофобных красок. Сиэтл считается достаточно дождливым городом — в среднем, здесь фиксируется около 150 подобных дней в году. И эти условия позволили Черчу создать идеальный «выставочный зал» для своих необычных произведений.

Сначала художник создает картину на компьютере, а потом переводит ее в трафарет. В сухую погоду, используя биоразлагаемую супергидрофобную краску, он наносит изображения на различные тротуары как в самом Сиэтле, так и в расположенных неподалеку городах. Картины достаточно незамысловаты и скорее напоминают быстро сделанные надписи-граффити: «Я люблю дождь», «Ошибка 404: солнце не обнаружено». Но и это делает дождливые будни горожан ярче, особенно когда изображение проявляется прямо на глазах. Картина остается очень четкой в течение первых двух недель после своего появления, а затем ею можно любоваться до четырех месяцев, в зависимости от интенсивности движения по этому участку тротуара. Художник подчеркивает, что используемая краска экологична и окружающей среде вреда не наносит.

Впрочем, что в данном случае новое — это хорошо забытое старое. Такой же принцип уже много десятилетий применяется в книжках-раскрасках для малышей; они так и называются: «водные раскраски». Ребенок проводит смоченной в воде кисточкой по поверхности бумаги, и на ней проявляются рисунки, что позволяет знакомиться с рисованием и цветом на самых ранних стадиях развития.