Американка заразилась редкой формой чумы от домашних кошек

Представители Министерства здравоохранения штата Вайоминг сообщили о «редком, но серьезном» случае легочной чумы у женщины, проживающей в северном округе Фримонт к югу от Йеллоустонского национального парка. По словам медиков, пациентка подхватила заболевание от своих домашних кошек.
Бактерия чумной палочки Yersinia pestis, которая стала виновницей страшной пандемии «черной смерти» в XIV веке, по-прежнему встречается во всем мире, но довольно редко. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в Соединенных Штатах ежегодно фиксируют в среднем около семи случаев чумы. Заболевание ограничено западной частью США и чаще всего встречается в Нью-Мексико, Аризоне и Колорадо. В заявлении Министерства говорится, что случай женщины стал седьмым случаем заболевания чумой среди людей в Вайоминге с 1978 года и первым зарегистрированным случаем в штате с 2008 года.
Люди могут заразиться чумой через укусы блох или контакт с инфицированными животными, их тканями или жидкостями организма. По данным CDC, более 80% случаев чумы среди людей в США приходится на бубонную форму заболевания. Случай нынешней пациентки еще более необычен, потому что ей диагностировали легочную чуму – самую редкую и самую опасную форму болезни.
Люди могут заразиться легочной чумой при вдыхании аэрозольных капель, содержащих возбудителей заболевания и передаваемых другим человеком или животным. Легочная форма также может развиться от других форм чумы, включая бубонную, если их не лечить вовремя.
Чуму можно лечить антибиотиками, при этом важно начать как можно раньше, чтобы избежать серьезных осложнений или даже смерти. До появления антибиотиков уровень смертности от чумы в США составлял около 66%, но сегодня, по данным CDC, этот показатель составляет около 11%.
Департамент здравоохранения штата Вайоминг не предоставил дополнительных сведений о пациентке и ее текущем состоянии. Представитель здравоохранения сообщил, что в настоящее время у женщины наблюдаются серьезные симптомы заболевания.
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