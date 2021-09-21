Американка заразилась редкой формой чумы от домашних кошек

Представители Министерства здравоохранения штата Вайоминг сообщили о «редком, но серьезном» случае легочной чумы у женщины, проживающей в северном округе Фримонт к югу от Йеллоустонского национального парка. По словам медиков, пациентка подхватила заболевание от своих домашних кошек.

Бактерия чумной палочки Yersinia pestis, которая стала виновницей страшной пандемии «черной смерти» в XIV веке, по-прежнему встречается во всем мире, но довольно редко. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в Соединенных Штатах ежегодно фиксируют в среднем около семи случаев чумы. Заболевание ограничено западной частью США и чаще всего встречается в Нью-Мексико, Аризоне и Колорадо. В заявлении Министерства говорится, что случай женщины стал седьмым случаем заболевания чумой среди людей в Вайоминге с 1978 года и первым зарегистрированным случаем в штате с 2008 года.

Люди могут заразиться чумой через укусы блох или контакт с инфицированными животными, их тканями или жидкостями организма. По данным CDC, более 80% случаев чумы среди людей в США приходится на бубонную форму заболевания. Случай нынешней пациентки еще более необычен, потому что ей диагностировали легочную чуму – самую редкую и самую опасную форму болезни.