Американский фермер отсудил у производителей гербицидов $265 000 000

Фермеры утверждают, что дикамба может превращаться в пар и переноситься по воздуху на многие километры, уничтожая сельскохозяйственные культуры. Ожидается, что Bayer и BASF столкнутся еще как минимум с 140 исками от пострадавших фермеров.

В Bayer заявили, что разочарованы вердиктом присяжных и планируют подать апелляцию. Аналогичные меры предпримет BASF. Обе компании заявили, что их гербициды на основе дикамбы безопасны при использовании по назначению.

В прошлом году суд присяжных в Калифорнии приговорил немецкий концерн Bayer к выплате более двух миллиардов долларов супружеской паре, которая столкнулась с онкологическими заболеваниями. Присяжные сочли убедительными доказательства того, что рак был вызван действием глифосата, который содержится в гебрицидах, производимых Monsanto.

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