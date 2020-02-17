Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №197, февраль 2020
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жизнь планеты

Американский фермер отсудил у производителей гербицидов $265 000 000

17 февраля 2020
Житель Миссури доказал, что его персиковая плантация была уничтожена в результате действий компаний Bayer и BASF.

Федеральный суд округа Кейп-Джирардо (Миссури) удовлетворил иск фермера Билла Бэйдера, который обвинил химических гигантов Bayer и BASF в том, что они поощряют безответственное использование дикамбы. Это вещество, также известное как диметиламинная соль — гебрицид избирательного действия, предназначенный для уничтожения двудольных сорняков. Бэйдер утверждает, что дикамба попала на его плантацию площадью 400 га с близлежащих ферм. Гербицид нанес непоправимый вред его посадкам персиковых деревьев.

Дикамба впервые попала на рынок в 1965 году. Ее использование резко возросло в 2018 году, когда Monsanto — дочернее предприятие Bayer — представило семена, способные противостоять гербицидам.

Фермеры утверждают, что дикамба может превращаться в пар и переноситься по воздуху на многие километры, уничтожая сельскохозяйственные культуры. Ожидается, что Bayer и BASF столкнутся еще как минимум с 140 исками от пострадавших фермеров.

В Bayer заявили, что разочарованы вердиктом присяжных и планируют подать апелляцию. Аналогичные меры предпримет BASF. Обе компании заявили, что их гербициды на основе дикамбы безопасны при использовании по назначению.

В прошлом году суд присяжных в Калифорнии приговорил немецкий концерн Bayer к выплате более двух миллиардов долларов супружеской паре, которая столкнулась с онкологическими заболеваниями. Присяжные сочли убедительными доказательства того, что рак был вызван действием глифосата, который содержится в гебрицидах, производимых Monsanto.

Узнайте, как биопестициды помогут в борьбе с 100-200 миллиардами саранчи в Сомали.