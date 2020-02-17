Американский фермер отсудил у производителей гербицидов $265 000 000

Федеральный суд округа Кейп-Джирардо (Миссури) удовлетворил иск фермера Билла Бэйдера, который обвинил химических гигантов Bayer и BASF в том, что они поощряют безответственное использование дикамбы. Это вещество, также известное как диметиламинная соль — гебрицид избирательного действия, предназначенный для уничтожения двудольных сорняков. Бэйдер утверждает, что дикамба попала на его плантацию площадью 400 га с близлежащих ферм. Гербицид нанес непоправимый вред его посадкам персиковых деревьев.
Дикамба впервые попала на рынок в 1965 году. Ее использование резко возросло в 2018 году, когда Monsanto — дочернее предприятие Bayer — представило семена, способные противостоять гербицидам.
A jury awarded $265 million in punitive damages to a southeastern #Missouri peach farmer who argued that weedkiller #Dicamba that had drifted onto his orchards from other farms had severely damaged his trees.https://t.co/PkKADNtMms— The Epoch Times (@EpochTimes) February 16, 2020
Фермеры утверждают, что дикамба может превращаться в пар и переноситься по воздуху на многие километры, уничтожая сельскохозяйственные культуры. Ожидается, что Bayer и BASF столкнутся еще как минимум с 140 исками от пострадавших фермеров.
В Bayer заявили, что разочарованы вердиктом присяжных и планируют подать апелляцию. Аналогичные меры предпримет BASF. Обе компании заявили, что их гербициды на основе дикамбы безопасны при использовании по назначению.
В прошлом году суд присяжных в Калифорнии приговорил немецкий концерн Bayer к выплате более двух миллиардов долларов супружеской паре, которая столкнулась с онкологическими заболеваниями. Присяжные сочли убедительными доказательства того, что рак был вызван действием глифосата, который содержится в гебрицидах, производимых Monsanto.
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