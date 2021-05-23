Анджелина Джоли: новая союзница пчел – и женщин-пчеловодов

– Во всем мире пчелам грозит так много опасностей.

– Порой многие из этих трудностей кажутся непреодолимыми. Но при этом существуют и простые истины, о которых не стоит забывать. Когда исчезает вид, будь то животное или растение, что-то разрушается. Рвется ткань всего того, что поддерживает нашу жизнь. У всех нас достаточно ума, чтобы понять, что эти фрагменты очень-очень тесно взаимосвязаны и очень важны. Я знаю, что со стороны кажется, будто я занимаюсь пчелами, но на самом деле для меня пчела и опыление и уважение к окружающей среде – все это связано с возможностями женщин и с потерей крыши над головой из-за перемены климата.

– Существуют простые способы помочь, доступные каждому из нас – сажать местные виды растений, не использовать вредные химикаты на собственных участках и в общественных садах...

– Столько тревог во всем мире и столько людей, подавленных плохими новостями и всем тем, что рушится у них на глазах, но с этой бедой можно справиться. Все мы, несомненно, можем не стоять в стороне и внести свой вклад.

Мне кажется, многие из нас не осознают, какой вред причиняют природе. Многие просто пытаются прожить день. Они хотят делать добро. Не хотят ничего разрушать. Они не знают, что покупать. Не знают, что использовать. Поэтому, мне кажется, отчасти дело в желании помочь им всем, потому что это нужно лично мне. У меня шестеро детей и столько всего происходит, и я не знаю, как хоть в чем-то быть «идеальной». Так почему бы нам не помочь сказать друг дружке: «Вот, попробуй идти этим путем, он простой, и кое-что можно делать вместе с детьми».

Молодые люди такие образованные, такие сведующие, так четко осознают проблемы в мире. А им без конца говорят: покупай это, делай это, не трогай то, не езди на том. Они не знают, как со всем этим справиться. Так что одна из наших целей – сделать этот путь [охраны пчел и биоразнообразия] реальным и простым.

– Ваш интерес к охране окружающей среды пробудился благодаря вашим детям?

– Их поколение решит нашу судьбу. Мы дошли до предела. От наших решений и действий в ближайшие 10–20 лет будет зависеть, сможем ли мы жить на этой планете. Увы, они об этом знают. И им от этого нелегко. Сможет ли Земля существовать по-прежнему и будут ли на ней пчелы и опыление – сама я о таких вещах не думала в 12 лет.

– Вы основали фонд в Камбодже, странне, где вы сами видели уничтожение лесов и незаконные лесозаготовки. Что вдохновило вас поддержать программу по развитию пчеловодства в этом регионе?

– Наблюдения за окружающей средой и за тем, как люди зарабатывают на жизнь. Многие бывшие браконьеры стали рейнджерами и работают с нами. Они многое сделали для того, чтобы остановить вырубку леса и защитить животных там, где это возможно. А еще в Камбодже многие собирают дикий мед.

Важно понимать – нельзя просто приехать в страну и сказать: «Никакой инфраструктуры, никаких дорог, никакого прогресса, вообще ничего, мы тут устроим заповедник и будем его охранять». Для устройчивого развития важно сделать так, чтобы местные люди жили благополучно и при этом не теряли связь с естественной средой.

– У медоносных пчел существует своего рода норма демократии, когда отдельные особи сообща выбирают новое место. По-моему, неплохая параллель с программой «Женщины за пчел». Зачем женщинам осваивать пчеловодство, как это поможет им обрести голос, выйти из тени, упрочить экономический статус?

– Женщины невероятно способные. Многие живут в регионах, где нет перспектив развития. Но эти женщины жаждут учиться, у них потрясающие деловые инстинкты. Мы хотим создать целую сеть, чтобы они могли стать прекрасными пчеловодами, взяв на вооружение новейшие научные открытия и методы, самим производить продукт и продавать его. Наша цель не в том, чтобы просто разъезжать по свету и учить женщин, а в том, чтобы женщины из разных уголков планеты делились опытом.

Когда женщина приобретает какой-то навык, она обучает и других женщин, и мужчин, и своих детей. Так что, если очень нужно достичь какой-то цели, да еще и приумножить достигнутое, нужно найти женщину и помочь ей разобраться в делах. Тогда она сделает так, чтобы узнала вся округа.

– Первый курс обучения для пчеловодов начнется уже в июне на юге Франции. Вы сами собираетесь учиться? Планируете устроить ульи вместе с детьми у себя дома?

– У меня очень много полевых цветов, и мои пчелы очень довольны. Да, мы как раз пытаемся решить, где поставить ульи. Думаю, придется разместить их на крыше.

Существует два типа пчел: дикие и одинокие или домашние и медоносные. Выбор за вами. Домашняя медоносная пчела делает мед, но есть и другая, дикая отшельница, у которой совсем другая жизнь: мед она не делает, зато опыляет растения.

– А вы сами какая пчела?

– Мне кажется, в последнее время я в основном домашняя медоносная, но в душе я дикая отшельница. [Смеются]