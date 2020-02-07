Английскую семью оштрафовали за «разрушение облика» средневековой деревни

58-летний Джон Мак, его жена Элизабет и дочь Хизер были признаны виновными в нанесении «непоправимого ущерба» средневековой деревне и оштрафованы на 160 тысяч фунтов стерлингов. Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии (Historic England), которая занимается защитой исторического наследияв стране, возбудила дело после того, как семья провела незаконные строительные работы в деревне Витибрук (Withybrook) в период между 2015 и 2018 годами.

Как сообщает Historic England, семья проигнорировала многочисленные предупреждения от Комиссии и местного совета. Несанкционированные работы включали в себя проложение колеи шириной четыре метра, установку водопровода, желобов, ворот и ограждений. Как утверждает Комиссия, деятельность семьи уничтожила прежний облик деревни – в частности, были повреждено местонахождение средневековых построек, останки старого поселения и уничтожены особые средневековые дороги (sunken lane), прорезанные ниже уровня земли. Сообщается, что Маки планировали обустроить в деревне фермерское хозяйство и использовать территорию Витибрука для выпаса лошадей.

Во время суда Маки не проявили «никакого раскаяния» в своих действиях, не предприняли никаких попыток устранить причиненный ущерб, поэтому каждого из них оштрафовали на 30 000 фунтов стерлингов, а затем добавили общий штраф в 70 фунтов стерлингов. Им грозит заключение в тюрьму на 14 месяцев, если штрафы не будут уплачены до 23 сентября 2020 года.