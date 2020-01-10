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Жизнь планеты

Аномально теплая зима в Москве продолжается

Анастасия Баринова
10 января 2020
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Фото: Marina Stroganova/Pixabay
Погоду на европейской территории России определяет воздух с Атлантики.

С начала января почти вся территория России находится под влиянием обширного атлантического циклона. Теплая воздушная масса, поступающая с западными ветрами вглубь континента, способствует поддержанию аномально высокого температурного фона.

Самая большая положительная аномалия отмечается на севере Поволжья и на юго-востоке Сибири, где отклонение от нормы достигает 16°C. В дневные часы столбики термометров дотягиваются до нулевой отметки, что не свойственно началу января в этих регионах. И лишь на востоке Чукотского автономного округа и на севере Камчатского края температурные показатели близки к норме или немного ниже нее.

На Европейской территории России 6 января прошел холодный атмосферный фронт, чуть понизивший температуру, но положительная аномалия сохранилась. В Москве средняя температура первых 8 дней января составила 0,2°C, при норме -8,4°C. 

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Гидрометцентр

Циклон и его атмосферные фронты продолжат оказывать влияние на погоду в России. Москва. Как сообщил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, по-настоящему зимних морозов жителям Москвы и Подмосковья в ближайшие дни ждать не стоит: атлантическое тепло задержится как минимум до середины месяца.

«В течение ближайшей недели погода существенно не изменится. Температурный фон возвращается к значениям, ставшим привычными в декабре: в основном ночью они слегка отрицательные, днем слегка положительные. Единственным исключением будет ночь на воскресенье, когда будет немного холоднее: -4...-6°C, но днем температура снова будет нулевая», – Роман Вильфанд.

11-12 января температурные показатели превысят норму на 5 градусов. В понедельник и вторник показания термометров будут меняться от -4…+1°C в ночные часы до -1…+4°C днем: это на 8-9 градусов выше нормы. Старый Новый год, который жители России празднуют в ночь с 13 на 14 января, также будет аномально теплым: днем оттепель, ночью слабый «минус».

Зато немного увеличился снежный покров. К утру 9 января выпало 9 мм осадков, или около 1/5 от месячной нормы. Высота снега утром 9 января на площадке метеостанции ВДНХ составила 6 см, при норме 24 см. В субботу снег пройдет снова, но из-за оседания и уплотнения сугробы заметно выше не станут — прибавится максимум 3 см.

По предварительным данным Гидрометцентра, похолодания не ожидается до 16 января включительно. Прогноз на Крещение, когда по всей стране проходят традиционные зимние купания (19 января), метеорологи подготовят в начале следующей недели.

Интересно, что абсолютные максимумы температуры 13–14 января составляют +3,7°C и принадлежат 2005 году.