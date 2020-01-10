Аномально теплая зима в Москве продолжается

С начала января почти вся территория России находится под влиянием обширного атлантического циклона. Теплая воздушная масса, поступающая с западными ветрами вглубь континента, способствует поддержанию аномально высокого температурного фона.
Самая большая положительная аномалия отмечается на севере Поволжья и на юго-востоке Сибири, где отклонение от нормы достигает 16°C. В дневные часы столбики термометров дотягиваются до нулевой отметки, что не свойственно началу января в этих регионах. И лишь на востоке Чукотского автономного округа и на севере Камчатского края температурные показатели близки к норме или немного ниже нее.
На Европейской территории России 6 января прошел холодный атмосферный фронт, чуть понизивший температуру, но положительная аномалия сохранилась. В Москве средняя температура первых 8 дней января составила 0,2°C, при норме -8,4°C.
Циклон и его атмосферные фронты продолжат оказывать влияние на погоду в России. Москва. Как сообщил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, по-настоящему зимних морозов жителям Москвы и Подмосковья в ближайшие дни ждать не стоит: атлантическое тепло задержится как минимум до середины месяца.
11-12 января температурные показатели превысят норму на 5 градусов. В понедельник и вторник показания термометров будут меняться от -4…+1°C в ночные часы до -1…+4°C днем: это на 8-9 градусов выше нормы. Старый Новый год, который жители России празднуют в ночь с 13 на 14 января, также будет аномально теплым: днем оттепель, ночью слабый «минус».
Зато немного увеличился снежный покров. К утру 9 января выпало 9 мм осадков, или около 1/5 от месячной нормы. Высота снега утром 9 января на площадке метеостанции ВДНХ составила 6 см, при норме 24 см. В субботу снег пройдет снова, но из-за оседания и уплотнения сугробы заметно выше не станут — прибавится максимум 3 см.
По предварительным данным Гидрометцентра, похолодания не ожидается до 16 января включительно. Прогноз на Крещение, когда по всей стране проходят традиционные зимние купания (19 января), метеорологи подготовят в начале следующей недели.
Интересно, что абсолютные максимумы температуры 13–14 января составляют +3,7°C и принадлежат 2005 году.