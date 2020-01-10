Аномально теплая зима в Москве продолжается

С начала января почти вся территория России находится под влиянием обширного атлантического циклона. Теплая воздушная масса, поступающая с западными ветрами вглубь континента, способствует поддержанию аномально высокого температурного фона.

Самая большая положительная аномалия отмечается на севере Поволжья и на юго-востоке Сибири, где отклонение от нормы достигает 16°C. В дневные часы столбики термометров дотягиваются до нулевой отметки, что не свойственно началу января в этих регионах. И лишь на востоке Чукотского автономного округа и на севере Камчатского края температурные показатели близки к норме или немного ниже нее.

На Европейской территории России 6 января прошел холодный атмосферный фронт, чуть понизивший температуру, но положительная аномалия сохранилась. В Москве средняя температура первых 8 дней января составила 0,2°C, при норме -8,4°C.