Апельсины, кокосы и дождевая вода: диета двух современных Робинзонов

3 сентября Леви Нанджикана и Джуниор Колони сели на небольшую моторную лодку мощностью 60 л. с. в городе Нуру на острове Моно. Целью их путешествия был остров Нью-Джорджия, лежащий примерно в 200 километрах к югу. Это вполне обычный маршрут для жителей архипелага Соломоновы острова, где сообщение между населенными пунктами преимущественно осуществляется по воде. Леви и Джуниор уже много раз добирались на Нью-Джорджию и обратно на лодке, и не ожидали от путешествия никаких подвохов.
Но даже для таких опытных людей море может стать серьезным вызовом. Через несколько часов на них обрушились проливной дождь и ветер, из-за чего было трудно разглядеть береговую линию, на которую они собирались ориентироваться в пути.
После того, как непогода стихла, моряки обнаружили, что находятся посредине открытого моря без малейшего признака суши. В лодке у них был запас апельсинов, а при помощи куска брезента они собирали дождевую воду. Когда фрукты начали заканчиваться, мужчины решили ловить кокосы, которые волны приносили откуда-то с побережья. Каждый раз, когда они видели плывущий по воде кокос, они запускали двигатель и направлялись к нему, но на поиски земли расходовать ограниченный запас горючего не могли. Используя топорик и якорь, они разбивали твердую оболочку кокосов. В остальное время они непрерывно молились.
И хотя идея оказалась верной, до цели было еще далеко. Только на 27-й день пути таким образом они впервые увидели на горизонте землю — это был остров Новая Британия, крупнейший в составе архипелага Бисмарка и относящийся к соседнему государству, Папуа — Новая Гвинея.
Но и на этом их злоключения не закончились: потребовалось еще два дня, чтобы приблизиться к суше, преодолевая встречный ветер и волны. В один из моментов они даже увидели рыбака, но тот не понял, что ему машут люди, терпящие бедствие. Но Нанджикана и Колони все же смогли привлечь его внимание, и наконец, 2 октября, на 29-й день после выхода из порта путешественники впервые ступили на твердую поверхность.
В настоящее время Леви и Джуниор живут в доме у одного из местных жителей, а власти Соломоновых Островов занимаются организацией их доставки домой.
Узнайте, как прожить 133 дня на плоту в океане.