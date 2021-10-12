Апельсины, кокосы и дождевая вода: диета двух современных Робинзонов

3 сентября Леви Нанджикана и Джуниор Колони сели на небольшую моторную лодку мощностью 60 л. с. в городе Нуру на острове Моно. Целью их путешествия был остров Нью-Джорджия, лежащий примерно в 200 километрах к югу. Это вполне обычный маршрут для жителей архипелага Соломоновы острова, где сообщение между населенными пунктами преимущественно осуществляется по воде. Леви и Джуниор уже много раз добирались на Нью-Джорджию и обратно на лодке, и не ожидали от путешествия никаких подвохов.

Но даже для таких опытных людей море может стать серьезным вызовом. Через несколько часов на них обрушились проливной дождь и ветер, из-за чего было трудно разглядеть береговую линию, на которую они собирались ориентироваться в пути.