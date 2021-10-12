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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Жизнь планеты

Апельсины, кокосы и дождевая вода: диета двух современных Робинзонов

Анастасия Баринова
12 октября 2021
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Фото: Pixabay
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Фото: Pixabay
Мужчины планировали отправиться на соседний остров, но провели в океане 29 дней.

3 сентября Леви Нанджикана и Джуниор Колони сели на небольшую моторную лодку мощностью 60 л. с. в городе Нуру на острове Моно. Целью их путешествия был остров Нью-Джорджия, лежащий примерно в 200 километрах к югу. Это вполне обычный маршрут для жителей архипелага Соломоновы острова, где сообщение между населенными пунктами преимущественно осуществляется по воде. Леви и Джуниор уже много раз добирались на Нью-Джорджию и обратно на лодке, и не ожидали от путешествия никаких подвохов.

Но даже для таких опытных людей море может стать серьезным вызовом. Через несколько часов на них обрушились проливной дождь и ветер, из-за чего было трудно разглядеть береговую линию, на которую они собирались ориентироваться в пути.

«Когда наступила буря, было плохо, но стало еще хуже, когда на GPS разрядилась батарея. Мы не могли видеть, куда мы идем, поэтому просто решили остановить двигатель и подождать, чтобы сэкономить топливо», — Нанджикана.

После того, как непогода стихла, моряки обнаружили, что находятся посредине открытого моря без малейшего признака суши. В лодке у них был запас апельсинов, а при помощи куска брезента они собирали дождевую воду. Когда фрукты начали заканчиваться, мужчины решили ловить кокосы, которые волны приносили откуда-то с побережья. Каждый раз, когда они видели плывущий по воде кокос, они запускали двигатель и направлялись к нему, но на поиски земли расходовать ограниченный запас горючего не могли. Используя топорик и якорь, они разбивали твердую оболочку кокосов. В остальное время они непрерывно молились.

«Через несколько дней Бог дал нам мысль о создании „устройства для плавания“. Мы построили конструкцию, похожую на мачту, используя весла и парусину, и двинулись по направлению ветра».

И хотя идея оказалась верной, до цели было еще далеко. Только на 27-й день пути таким образом они впервые увидели на горизонте землю — это был остров Новая Британия, крупнейший в составе архипелага Бисмарка и относящийся к соседнему государству, Папуа — Новая Гвинея.

Но и на этом их злоключения не закончились: потребовалось еще два дня, чтобы приблизиться к суше, преодолевая встречный ветер и волны. В один из моментов они даже увидели рыбака, но тот не понял, что ему машут люди, терпящие бедствие. Но Нанджикана и Колони все же смогли привлечь его внимание, и наконец, 2 октября, на 29-й день после выхода из порта путешественники впервые ступили на твердую поверхность.

«Рыбак был хорошим человеком. Когда мы достигли земли, наши тела были слишком слабы, и мужчины на руках отнесли нас к дому. Нас кормили хорошей едой, позволившей нам восстановить силы».

В настоящее время Леви и Джуниор живут в доме у одного из местных жителей, а власти Соломоновых Островов занимаются организацией их доставки домой.

Узнайте, как прожить 133 дня на плоту в океане.

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