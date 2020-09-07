По словам Мамонтова, он давно увлекается фотографией, а с появлением айфонов начал плотно заниматься и цифровой обработкой изображений, в частности, делать различные коллажи.

“Мне нравилось создавать подобный арт — я верил, что рано или поздно на Apple может обратить внимание на мои работы, поэтому ставил хэштег #shotoniphone», — говорит Никита. — Начинал я с простых приложений, а потом когда появился iPhone XS Max — он до сих пор он у меня — я буквально раскрылся с массой подобных работ. Свои работы я делал исходя из перспектив, комбинируя самые разные приложения: Photoshop Mix, Photoshop Fix, Darkroom, Neoncam и др. Причем проекты создавал сразу в высоком разрешении, чтобы потенциально их можно было распечатать для больших форматов.

Спустя много лет экспериментов вышла Prisma — просто гениальный эпп, взорвавший рынок, но несправедливо забытый. И я недавно его воскресил в своём творчестве, что стало мега-оправданным выбором. С его помощью обрабатываю свой арт под некую картину, и люди воспринимают его как полотно живописи».