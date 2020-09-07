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Жизнь планеты

Apple разместила работы российского фотографа на биллбордах в 12 городах мира. В их числе – Москва, Нью-Йорк, Ванкувер и Бангкок

National Geographic Россия
07 сентября 2020
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С помощью изображений, сделанных Никитой Мамонтовым, производитель показывает, на что способны камеры iPhone и приложения для обработки фотографий.

По словам Мамонтова, он давно увлекается фотографией, а с появлением айфонов начал плотно заниматься и цифровой обработкой изображений, в частности, делать различные коллажи. 

Мне нравилось создавать подобный арт — я верил, что рано или поздно на Apple может обратить внимание на мои работы, поэтому ставил хэштег #shotoniphone», — говорит Никита. — Начинал я с простых приложений, а потом когда появился iPhone XS Max — он до сих пор он у меня — я буквально раскрылся с массой подобных работ. Свои работы я делал исходя из перспектив, комбинируя самые разные приложения: Photoshop Mix, Photoshop Fix, Darkroom, Neoncam и др. Причем проекты создавал сразу в высоком разрешении, чтобы потенциально их можно было распечатать для больших форматов.

Спустя много лет экспериментов вышла Prisma — просто гениальный эпп, взорвавший рынок, но несправедливо забытый. И я недавно его воскресил в своём творчестве, что стало мега-оправданным выбором. С его помощью обрабатываю свой арт под некую картину, и люди воспринимают его как полотно живописи».

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Работы Никиты Мамонтова на биллбордах в Москве и Санкт-Петербурге
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Работы Никиты Мамонтова на биллбордах в Москве и Санкт-Петербурге

Apple заметил работы Мамонтова по хэштегу #shotoniphone в соцсетях. Выбор производителя пал на «Самолеты» и «Дом-тетрис». Сегодня они украшают биллборды в России (Москва, Санкт-Петербург), США (Бостон, Вашингтон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Сан-Франциско), Канаде (Ванкувер, Монреаль, Торонто), Японии (Нагоя) и Таиланде (Бангкок).

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