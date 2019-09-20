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Жизнь планеты

Археологи заявили о находке якорей судна апостола Павла

20 сентября 2019
Однако к их версии есть вопросы.

Согласно библейской книге «Деяния апостолов», Павел предположительно живший в I веке нашей эры, был арестован местными властями, после чего ему были предъявлены обвинения в тяжких и особо тяжких преступлениях. Апостол апеллировал к самому императору, после чего был отправлен из Иудеи в Рим морским путем под арестом. 

Представители Института поиска и исследования Библии (BASE) заявили, что нашли якоря, которые якобы были сброшены с корабля апостола Павла на Мальте. Об этом организация сообщила на своем сайте.

Предположительно, кораблекрушение произошло в 60-м году нашей эры. С судна сбросили четыре якоря, однако оно все равно село на мель, а его корму разбили волны. Пассажиры спаслись на Мальте.

Сотрудники BASE утверждают, что подводники нашли якоря у южного побережья острова, в бухте Святого Томаса. По их версии, находка указывает на эту бухту как на место крушения. При этом в северной части Мальты есть бухта Святого Павла, где, как считалось раньше, и спаслись пассажиры корабля.

Не совсем понятно, как установлена связь якорей с судном, на котором перевозили арестованного апостола. Мальта во все времена была узловым пунктом торгового судоходства. Там ежегодно останавливались не меньше нескольких сотен судов, каждое из которых вполне могло по тем или иным причинам оставить там свой якорь. Иногда на морском дне находятся предметы, которые можно идентифицировать с необходимой уверенностью, но речь тут, как правило, идет о специфических обстоятельствах, когда европейских кораблей в этом месте и в это время было очень мало.

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