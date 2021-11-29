Матрас по подписке – новый сервис от Askona. Как это работает?

Если раньше покупка качественного матраса сопровождалась достаточно большими тратами, то теперь здоровый сон можно обеспечить себе по цене ужина в недорогом ресторане. Сервис подписок плотно вошел в нашу жизнь и позволяет, во-первых, сэкономить, а во-вторых, постоянно обновлять товар при выходе новой модели или получать доступ к эксклюзивным продуктам. Онлайн-кинотеатры, мобильные игры, цифровые сервисы, телефоны, бытовая техника, автомобили – на все это можно оформить подписку, а теперь появилась еще и подписка на матрас.
Askona Upgrade действует аналогично остальным сервисам подписки и предоставляет так называемый лизинг своей продукции на срок 4 года с последующим обменом на новый комплект, при этом выкуп продукции доступен в любой момент без комиссии и переплат.
Еще один несомненный плюс сервиса «матрас по подписке» – это гигиена спального места. По результатам исследований Федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана домашняя пыль является средой обитания бактерий, грибов (плесневых и дрожжевых), актиномицетов, которые могут стать причиной развития различных аллергических заболеваний. Даже при должном уходе за матрасом и 25-летней гарантии, вы не сможете уберечь себя от появления в спальном месте бактерий и микроорганизмов.
Сервис «матрас по подписке» обеспечит вам замену спального места каждые 4 года, что отлично скажется на гигиене и качестве вашего сна. Кроме того, в стоимость подписки также входит защитный чехол, который убережет спальное место от загрязнений.
Сейчас в сервисе Askona Upgrade доступно 6 комплектов, 4 из которых состоят из матраса необходимой степени жесткости, двух анатомических подушек и защитного чехла. Стоимость подписки составляет от 941 до 2 238 рублей в месяц и включает в себя в том числе доставку, установку, гарантию на изделия и, при необходимости, утилизацию старого матраса. 2 других комплекта дополнены трансформируемым основанием. Стоимость подписки в этом случае составит 4 337 рублей в месяц. Кроме того, на комплект будет действовать дополнительная скидка 10%.
В рамках подписки клиентам доступна бесплатная утилизация старого матраса с последующей переработкой. Аскона в том числе является производителем сырья для своей продукции, поэтому на территории фабрики есть отдельный цех, где происходит сортировка и вторичная переработка составляющих матраса. На данный момент такую процедуру проходят почти 100% компонентов, а в ближайших планах строительство специального завода, который сможет оказывать услуги по переработке сторонним организациям.
По поводу утилизации старых матрасов мы решили поговорить с Романом Ершовым, президентом Askona Life Group – и задали ему несколько вопросов:
Часто людям сложно избавиться от старых матрасов: они громоздкие, их не вынесешь к мусорным бакам, из-за сложности перевозки перепродать их тоже сложно даже по низкой цене – так что услуга Асконы по переработке старых матрасов при подписке может быть очень кстати для многих. Как родилась такая идея?
– Здесь можно выделить две составляющие. Прежде всего, мы действительно получали много запросов от клиентов по поводу возможной переработки нашей продукции. Причины были разные: кому-то важно следовать экологической повестке по спасению планеты, кто-то обращался из соображений удобства, потому что переработка предлагает в том числе и бесплатный вывоз матраса силами Асконы.
Вторая составляющая – это вопрос экономики подписки. Этот сервис предполагает выделение остаточной стоимости товара. Проблема в нашей отрасли состоит в отсутствии системного вторичного рынка. Вы не сможете в значительной степени продавать матрасы, которые уже были в употреблении из-за соображений гигиены.
Асконе удалось решить эту проблему за счет того, что мы являемся вертикально-интегрированным ритейлером с собственным производством и цехом по переработке. Нам не нужно искать вторичный рынок, ведь мы можем переработать использованный товар практически на 100%.
Как и где происходит переработка старых матрасов?
– На данный момент матрасы перерабатываются на нашем производстве, в дальнейшем мы планируем построить специальный завод, который будет оказывать услуги по переработке сторонним организациям.
Используете ли вы переработанные матрасы/составляющие вторично?
– Мы перерабатываем практически 100% изделия, все переработанные материалы идут на технологическое сырье. Важно отметить, что мы не используем переработанные материалы для изготовления новой продукции.
Подробности ищите на странице подписки
Подписка оформляется онлайн на странице сервиса Askona Upgrade при поддержке оператора программы Forward Leasing. После заполнения анкеты и отправки необходимых документов, вам необходимо дождаться одобрения заявки и подписать Договор. Подписанный договор автоматически появляется в личном кабинете пользователя на сайте оператора подпишись.рф. В течение 24 часов после подписания с вами связывается менеджер Askona, чтобы подтвердить заказ и согласовать дату и время доставки. Таким образом, комплект по подписке вы получаете в течение 72-х часов после создания заказа. Ежемесячные платежи также вносятся в личном кабинете на сайте подпишись.рф или в приложении партнера Forward – Подпишись (в AppStore или Google Play).
Еще пара приятных моментов:
- Для оформления подписки не нужен первоначальный взнос
- Ставка составляет 0% годовых
- Ремонт и замена комплектов осуществляется бесплатно по гарантии
- Вы можете отказаться от подписки в любой момент, погасив остаточную стоимость без комиссии