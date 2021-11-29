Матрас по подписке – новый сервис от Askona. Как это работает?

В рамках подписки клиентам доступна бесплатная утилизация старого матраса с последующей переработкой. Аскона в том числе является производителем сырья для своей продукции, поэтому на территории фабрики есть отдельный цех, где происходит сортировка и вторичная переработка составляющих матраса. На данный момент такую процедуру проходят почти 100% компонентов, а в ближайших планах строительство специального завода, который сможет оказывать услуги по переработке сторонним организациям.

По поводу утилизации старых матрасов мы решили поговорить с Романом Ершовым, президентом Askona Life Group – и задали ему несколько вопросов:

Часто людям сложно избавиться от старых матрасов: они громоздкие, их не вынесешь к мусорным бакам, из-за сложности перевозки перепродать их тоже сложно даже по низкой цене – так что услуга Асконы по переработке старых матрасов при подписке может быть очень кстати для многих. Как родилась такая идея?

– Здесь можно выделить две составляющие. Прежде всего, мы действительно получали много запросов от клиентов по поводу возможной переработки нашей продукции. Причины были разные: кому-то важно следовать экологической повестке по спасению планеты, кто-то обращался из соображений удобства, потому что переработка предлагает в том числе и бесплатный вывоз матраса силами Асконы.

Вторая составляющая – это вопрос экономики подписки. Этот сервис предполагает выделение остаточной стоимости товара. Проблема в нашей отрасли состоит в отсутствии системного вторичного рынка. Вы не сможете в значительной степени продавать матрасы, которые уже были в употреблении из-за соображений гигиены.

Асконе удалось решить эту проблему за счет того, что мы являемся вертикально-интегрированным ритейлером с собственным производством и цехом по переработке. Нам не нужно искать вторичный рынок, ведь мы можем переработать использованный товар практически на 100%.

Как и где происходит переработка старых матрасов?

– На данный момент матрасы перерабатываются на нашем производстве, в дальнейшем мы планируем построить специальный завод, который будет оказывать услуги по переработке сторонним организациям.

Используете ли вы переработанные матрасы/составляющие вторично?

– Мы перерабатываем практически 100% изделия, все переработанные материалы идут на технологическое сырье. Важно отметить, что мы не используем переработанные материалы для изготовления новой продукции.