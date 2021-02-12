Астронавт NASA сфотографировал «золотые реки» перуанской Амазонии с борта МКС

Изображение было сделано 24 декабря прошлого года цифровой камерой Nikon D5 с объективом 400 мм. На нем можно увидеть заполненные водой низменности рядом с рекой Инамбари, где ведется золотодобыча. Обычно такие «золотые реки» скрыты от МКС либо из-за облачности, либо из-за положения Солнца.

Перу является шестым по величине производителем золота в мире, а его юго-восточный департамент Мадре-де-Диос стал местом расположения одной из крупнейших независимых золотодобывающих отраслей в мире.

Однако добыча золота не сулит одни лишь золотые горы, а также является основным фактором обезлесения в регионе и сопряжена с риском загрязнения ртутью как побочного продукта процесса добычи.