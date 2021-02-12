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Жизнь планеты

Астронавт NASA сфотографировал «золотые реки» перуанской Амазонии с борта МКС

National Geographic Россия
12 февраля 2021
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Снимок отражает масштабы золотодобычи в Перу.

Изображение было сделано 24 декабря прошлого года цифровой камерой Nikon D5 с объективом 400 мм. На нем можно увидеть заполненные водой низменности рядом с рекой Инамбари, где ведется золотодобыча. Обычно такие «золотые реки» скрыты от МКС либо из-за облачности, либо из-за положения Солнца.

Перу является шестым по величине производителем золота в мире, а его юго-восточный департамент Мадре-де-Диос стал местом расположения одной из крупнейших независимых золотодобывающих отраслей в мире.

Однако добыча золота не сулит одни лишь золотые горы, а также является основным фактором обезлесения в регионе и сопряжена с риском загрязнения ртутью как побочного продукта процесса добычи.

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NASA «Золотые реки» в Перу

На снимке можно увидеть небольшой городок Нуэва-Арекипа, расположенный между двумя обширными шахтами на северо-востоке и юго-западе. Город расположен на Межокеанском шоссе – единственной дороге, соединяющей Перу с соседней Бразилией.

Фотография была сделана астронавтом в составе 64-й экспедиции NASA на борту Международной космической станции.

Читайте большой текст об овеянной мифами и легендами Перу – рассказываем, что там увидеть, помимо самого очевидного.

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