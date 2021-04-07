Аттары: жидкое золото Индии

Берег реки Ганг. Тегх Сингх приходит на свою цветочную ферму задолго до рассвета. Он обходит розовые кусты и собирает цветы – бросает лепестки в джутовый мешок на плече. В это время они пахнут лучше всего. Солнце только-только восходит над рекой, когда 35-летний Тегх садится на мотоцикл, чтобы отправиться со своим урожаем в небольшой город Каннаудж – парфюмерную столицу Индии.

Более 400 лет в Каннаудже создают аттары – ароматы на основе эфирных масел растений. Парфюмерия в Индии высоко ценится с давних времен: аттары любили и монаршие особы Империи Моголов, и простые люди. С недавних пор чувственными ароматами заинтересовалось и новое поколение индийцев.

В современных парфюмах растворителем служит спирт: он недорогой, нейтральный и легко рассеивается. Аттары же традиционно содержат масло сандалового дерева, благодаря чему субстанция становится жирной и обладает высокой абсорбирующей способностью: аромат от одной капли может чувствоваться несколько дней. Аттары подходят и мужчинам, и женщинам, поскольку ароматы богаты разными – цветочными, древесными, мускусными, дымными и травяными – нотами.