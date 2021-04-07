Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №208, апрель 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Как создаются корма для животных
Жизнь планеты

Аттары: жидкое золото Индии

Текст: Рачна Сачасинх; Фото: Туул и Бруно Моранди, NGM MAPS
07 апреля 2021
STOCK_MZ3767_Inde227.jpg
В компании M.L. Ramnarain Perfumers в Каннаудже, Индия, только что сорванные розовые лепестки используют для производства традиционного растительного парфюма, который называется аттар.
В погоне за жидким золотом целые поколения индийских ремесленников становились парфюмерными алхимиками.

Берег реки Ганг. Тегх Сингх приходит на свою цветочную ферму задолго до рассвета. Он обходит розовые кусты и собирает цветы – бросает лепестки в джутовый мешок на плече. В это время они пахнут лучше всего. Солнце только-только восходит над рекой, когда 35-летний Тегх садится на мотоцикл, чтобы отправиться со своим урожаем в небольшой город Каннаудж – парфюмерную столицу Индии.

Более 400 лет в Каннаудже создают аттары – ароматы на основе эфирных масел растений. Парфюмерия в Индии высоко ценится с давних времен: аттары любили и монаршие особы Империи Моголов, и простые люди. С недавних пор чувственными ароматами заинтересовалось и новое поколение индийцев.

В современных парфюмах растворителем служит спирт: он недорогой, нейтральный и легко рассеивается. Аттары же традиционно содержат масло сандалового дерева, благодаря чему субстанция становится жирной и обладает высокой абсорбирующей способностью: аромат от одной капли может чувствоваться несколько дней. Аттары подходят и мужчинам, и женщинам, поскольку ароматы богаты разными – цветочными, древесными, мускусными, дымными и травяными – нотами.

STOCK_MZ3767_Parfum52_Inde345.jpg
Бутылочки, выставленные на продажу в магазине в Джайпуре, наполнены качественным аттаром из Каннауджа. Каннаудж – город, построенный на пойменных почвах на берегу Ганга. Это идеальное место для выращивания ароматных растений типа жасмина и розы, которые издавна становятся основой знаменитых парфюмов.
National Geographic Россия №208, апрель 2021

National Geographic Россия №208, апрель 2021

Полная версия материала доступна подписчикам онлайн-версии журнала.

Оформить подписку
рекомендации
Вода

Что такое «Речной дозор» и чем там занимаются школьники

Звезда

Азулежу: плитка с историей

Вода

Как использовать воду экологично: 10 простых советов

Карта, Россия

Россия из дома: фотосборник по итогам конкурса «National Geographic Россия»