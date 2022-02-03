Австралийские парки будут удобрять человеческой мочой

Для начала проект попытаются реализовать в парках двух австралийских городов.

Австралия планирует испытать использование мочи человека в качестве удобрения для растений и газонов в общественных городских парках. Эксперимент пройдет в рамках четырехлетнего проекта, поддерживаемого правительством.

В ходе испытаний в парках будут представлены различные конструкции туалетов с технологией отделения мочи под U-образным изгибом, которая улавливает из жидкости полезные питательные вещества для повторного использования, одновременно удаляя все нежелательные химические вещества, такие как тяжелые металлы.

Моча содержит основные макроэлементы – калий, фосфор и азот, необходимые для роста растений, и поэтому является отличным удобрением.

Испытание в настоящее время запланировано для общественных парков в Сиднее и Брисбене, хотя власти хотят сначала оценить реакцию общественности на эту инициативу.

Схема туалета, перерабатывающего мочу Фото: Cities Research Institute at Griffith University

Первым конструкцию туалета, перерабатывающего мочу, представил инженер-химик Мельбурнского университета Стефано Фрегия. Он заявил, что вместе с коллегами разработал «первую в мире систему восстановления питательных веществ, которая работает сама по себе и не требует контроля со стороны человека».

В конструкции будут использоваться анод и катод – два основных компонента батарей – для разделения химических веществ в моче, используя элементы окружающего воздуха в качестве катализатора.

Исследователи советуются с правительствами штатов, чтобы определить потенциальные места для испытаний, прежде чем первые туалеты появятся в парках (предположительно, в конце этого года). Проект, который возглавляет Университет Гриффита в Квинсленде, оценивается в два миллиона долларов.

Главный исследователь проекта профессор Кара Бил назвала человеческую мочу «сокровищницей питательных веществ» и «жидким золотом».

«Это концентрированный запас азота, фосфора и калия, необходимых для роста растений, и он удивительно чистый по сравнению с другими отходами. Мы работаем с Квинслендскими городскими коммунальными службами, Департаментом окружающей среды и науки и Службой парков городского совета Брисбена, чтобы определить ценность удобрений на основе урины и влияние, которое они могут оказать на почву и растениеводство», – Кара Бил.

Определенное количество мочи человека содержит калий, фосфор и азот в таких же концентрациях, в каких они есть в удобрениях, говорит Бил. В настоящее время извлечение азота из атмосферы для использования в удобрениях для растений энергоемко и дорого, в то время как фосфор является исчерпаемым ресурсом, который добывается из горных пород.

«Только недавно люди стали брезгливо относиться к идее переработки наших естественных отходов для выращивания основных пищевых культур и других растений. Часть нашего исследования будет посвящена изучению того, почему людям не нравится идея сбора мочи для удобрения, и как мы можем умерить эту озабоченность», – говорит Бил.

Чтобы разместить подобные туалеты в парках, потребуется полное разрешение регулирующих органов, а также доказательства того, что схема никоим образом не представляет риска для здоровья населения.

«У государственных и регулирующих органов есть обоснованные опасения по поводу потенциальных проблем со здоровьем, которые может создать технология, поскольку антибиотики, лекарства, гормоны и другие химические вещества, которые мы потребляем, попадают в наши потоки отходов», – отметила Бил.