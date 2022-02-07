Австралийский фотограф снимает с дрона на пленку. И это очень красиво

Джейсон Де Фрейтас называет себя «сумасшедшим фотографом-ученым».
Австралийский инженер Джейсон Де Фрейтас сумел объединить два своих любимых хобби: управление беспилотными летательными аппаратами и съемку на пленочную камеру. Он уже давно занимается аналоговой астрофотографией и создал замедленные кадры Млечного Пути, мультиэкспозицию лунного затмения, а также снял прохождение МКС между Юпитером и Сатурном.
А недавно он прикрепил 35-мм пленочный фотоаппарат Olympus к дрону Chimera7 6S LR, запечатлев на пленку живописные пейзажи побережья Нового Южного Уэльса.
«Все, кто давно меня знает, не сомневались, что этот проект неизбежен. Это идеальное сочетание двух моих увлечений и страстей», – говорит Джейсон.
«С 16 лет я конструировал и запускал радиоуправляемые вертолеты, а затем и квадрокоптеры. Это было хобби, которое привело меня к тому, что я стал авиационным инженером. А когда мне было около двадцати пяти, я по-настоящему увлекся фотографией, притом именно благодаря пленке».
Крепеж для своей новой конструкции фотограф распечатал на 3D-принтере. Механизм также давал возможность управлять затвором на расстоянии. Контролируя съемку через видоискатель второй камеры и собственноручно модифицированные очки DJI FPV Goggles, Де Фрейтас в нужный момент делал фотографии.
Свой первый эксперимент в этом направлении Джейсон называет «началом большого проекта». Узнайте, как с помощью фотомашины сделать снимок мечты.
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