Австралийский фотограф снимает с дрона на пленку. И это очень красиво

Джейсон Де Фрейтас называет себя «сумасшедшим фотографом-ученым».

Австралийский инженер Джейсон Де Фрейтас сумел объединить два своих любимых хобби: управление беспилотными летательными аппаратами и съемку на пленочную камеру. Он уже давно занимается аналоговой астрофотографией и создал замедленные кадры Млечного Пути, мультиэкспозицию лунного затмения, а также снял прохождение МКС между Юпитером и Сатурном.

А недавно он прикрепил 35-мм пленочный фотоаппарат Olympus к дрону Chimera7 6S LR, запечатлев на пленку живописные пейзажи побережья Нового Южного Уэльса.

«Все, кто давно меня знает, не сомневались, что этот проект неизбежен. Это идеальное сочетание двух моих увлечений и страстей», – говорит Джейсон.

«С 16 лет я конструировал и запускал радиоуправляемые вертолеты, а затем и квадрокоптеры. Это было хобби, которое привело меня к тому, что я стал авиационным инженером. А когда мне было около двадцати пяти, я по-настоящему увлекся фотографией, притом именно благодаря пленке».

Крепеж для своей новой конструкции фотограф распечатал на 3D-принтере. Механизм также давал возможность управлять затвором на расстоянии. Контролируя съемку через видоискатель второй камеры и собственноручно модифицированные очки DJI FPV Goggles, Де Фрейтас в нужный момент делал фотографии.

Свой первый эксперимент в этом направлении Джейсон называет «началом большого проекта». Узнайте, как с помощью фотомашины сделать снимок мечты.