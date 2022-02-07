Рейтинг@Mail.ru

авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Жизнь планеты

Австралийский фотограф снимает с дрона на пленку. И это очень красиво

Анастасия Баринова

Фото: JaseFilm/YouTube
Фото: jase.film/Instagram

Фото: JaseFilm/YouTube

Джейсон Де Фрейтас называет себя «сумасшедшим фотографом-ученым».

Австралийский инженер Джейсон Де Фрейтас сумел объединить два своих любимых хобби: управление беспилотными летательными аппаратами и съемку на пленочную камеру. Он уже давно занимается аналоговой астрофотографией и создал замедленные кадры Млечного Пути, мультиэкспозицию лунного затмения, а также снял прохождение МКС между Юпитером и Сатурном.

А недавно он прикрепил 35-мм пленочный фотоаппарат Olympus к дрону Chimera7 6S LR, запечатлев на пленку живописные пейзажи побережья Нового Южного Уэльса.

«Все, кто давно меня знает, не сомневались, что этот проект неизбежен. Это идеальное сочетание двух моих увлечений и страстей», – говорит Джейсон.

«С 16 лет я конструировал и запускал радиоуправляемые вертолеты, а затем и квадрокоптеры. Это было хобби, которое привело меня к тому, что я стал авиационным инженером. А когда мне было около двадцати пяти, я по-настоящему увлекся фотографией, притом именно благодаря пленке».

Крепеж для своей новой конструкции фотограф распечатал на 3D-принтере. Механизм также давал возможность управлять затвором на расстоянии. Контролируя съемку через видоискатель второй камеры и собственноручно модифицированные очки  DJI FPV Goggles, Де Фрейтас в нужный момент делал фотографии.

Свой первый эксперимент в этом направлении Джейсон называет «началом большого проекта». Узнайте, как с помощью фотомашины сделать снимок мечты.

Читайте также

Австралийский фотограф снимает с дрона на пленку. И это очень красиво

Американец сделал себе 864 татуировки с насекомыми, которых он боится, и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Подчинить себе: как работают мотивация и лень

Чем проживание в небоскребах может быть опасно для здоровья

Австралийские парки будут удобрять человеческой мочой

Рекомендации

Карта, Россия

5 необычных мест России, где стоит побывать в 2022 году
Самолёт

Что будет, если дрон столкнётся с крылом самолета: видео
Галактики

«Звездную ночь» Ван Гога нарисовали лазерной кистью на титановом холсте
Новогодняя елка, рождественская елка, Рождество, Новый год, ель

Разделяй и празднуй: насколько экологичны ваши праздничные привычки?