Австрийская деревня Фуккинг сменила название из-за насмешек туристов

Деревня была официально заселена примерно в 1070 году, но местные предания предполагают, что поселение основал баварский дворянин VI века по имени Фоко.

Слово Fugging с английского языка можно перевести как «драка».

В 30 минутах езды от бывшего Фуккинга в немецкой Баварии есть поселение Петтинг.