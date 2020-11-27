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Жизнь планеты

Австрийская деревня Фуккинг сменила название из-за насмешек туристов

National Geographic Россия
27 ноября 2020
Было Fucking, стало Fugging.

Жители австрийской деревни Фуккинг (Fucking) встретят новый год с новым названием — Фуггинг (Fugging). Такое решение принял местный муниципальный совет, согласившись со мнением большинства жителей, уставших от повышенного внимания англоговорящих туристов. 

Как сообщает The Guardian, все больше туристов останавливались у указателя на въезде в деревню, зачастую принимая вульгарные позы для соцсетей. Некоторые туристы крали указатель, из-за чего местные власти были вынуждены использовать антивандальный бетон, чтобы предотвратить это. 

«Я могу подтвердить, что деревню переименуют. Больше мне сказать нечего, нам хватило ажиотажа в СМИ за все это время», — Андреа Хольцнер, мэр муниципалитета Тарсдорф, к которому относится деревня.

Впервые деревня прославилась в новостях после того, как она стала местом действия для сюжета книги австрийского писателя Курта Палма, которая позже была превращена в фильм под названием Bad Fucking («Чертовски плохо»).

Деревня была официально заселена примерно в 1070 году, но местные предания предполагают, что поселение основал баварский дворянин VI века по имени Фоко. 

Слово Fugging с английского языка можно перевести как «драка». 

В 30 минутах езды от бывшего Фуккинга в немецкой Баварии есть поселение Петтинг. 

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