Австрийская деревня Фуккинг сменила название из-за насмешек туристов

Жители австрийской деревни Фуккинг (Fucking) встретят новый год с новым названием — Фуггинг (Fugging). Такое решение принял местный муниципальный совет, согласившись со мнением большинства жителей, уставших от повышенного внимания англоговорящих туристов.
Как сообщает The Guardian, все больше туристов останавливались у указателя на въезде в деревню, зачастую принимая вульгарные позы для соцсетей. Некоторые туристы крали указатель, из-за чего местные власти были вынуждены использовать антивандальный бетон, чтобы предотвратить это.
Впервые деревня прославилась в новостях после того, как она стала местом действия для сюжета книги австрийского писателя Курта Палма, которая позже была превращена в фильм под названием Bad Fucking («Чертовски плохо»).
Fugging hell: Tired of mockery, Austrian village changes name.— AFP News Agency (@AFP) November 27, 2020
Residents of the Austrian village of Fucking - the name dates back to the 11th century - will ring in the new year under a new name- Fugging - after years of ridicule of their signpostshttps://t.co/hdAbtyUuho pic.twitter.com/KT4eYbpWEM
Деревня была официально заселена примерно в 1070 году, но местные предания предполагают, что поселение основал баварский дворянин VI века по имени Фоко.
Слово Fugging с английского языка можно перевести как «драка».
В 30 минутах езды от бывшего Фуккинга в немецкой Баварии есть поселение Петтинг.