Азербайджанский праздник граната вошел в список объектов нематериального наследия человечества от ЮНЕСКО
История Нар Байрамы, праздника граната, насчитывает уже 14 лет. Основные торжества проходят в городе Гёйчай, «гранатовом центре» страны. В октябре 2018 года масштабные празднования состоялись в Москве и Ростове-на-Дону — таким образом Нар Байрамы впервые вышел за пределы Азербайджана.
Объектом нематериального наследия ЮНЕСКО также стали хокер-центры — уличная система питания в Сингапуре. Для страны это первый пункт в списке, состоящем из 463 объектов.
Хокер-центры появились в Сингапуре еще в 1970-х годах, и сегодня эта система заключает в себя всю систему уличного питания в стране. Хокер-центры представляют собой крытые площадки на свежем воздухе, где под одной крышей собраны торговцы блюдами индийской, индонезийской, китайской, малайской, вьетнамской и других кухонь, а также традиционными местными кофе и чаем.
Хокер-центры уже давно стали своеобразной достопримечательностью для туристов. Местные жители также предпочитают питаться в этих заведениях. Цены на блюда здесь начинаются от двух сингапурских долларов (около 110 рублей).
«Сингапурская уличная культура является источником гордости для страны и всех сингапурцев. Она отражает наше живое наследие и мультикультурализм и является неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека, независимо от возраста, расы или происхождения. Я благодарю всех наших торговцев и сингапурцев за их потрясающую поддержку этой номинации», — сказал Эдвин Тонг, министр культуры Сингапура.
После включения в список каждые шесть лет страна должна будет представлять в ЮНЕСКО отчет, в котором будут отражены усилия, предпринятые для сохранения и передачи культуры уличных торговцев будущим поколениям.
Среди других новых пунктов, внесенных в список нематериального наследия ЮНЕСКО, оказалось лесное бортничество Белоруссии и Польши.
«Культура древесного пчеловодства включает в себя знания, навыки, практики, традиции, ритуалы и верования, связанные с разведением диких пчел в ульях на деревьях или в ульях, расположенных в лесных районах. Бортники заботятся о пчелах особым образом, пытаясь воссоздать первозданные условия жизни в ульях, не нарушая естественный жизненный цикл пчел. У бортников нет цели интенсифицировать производство меда, что является одной из особенностей, отличающих их от пчеловодов», — говорится на сайте ЮНЕСКО.
Также в обновленном списке ЮНЕСКО оказалось блюдо кускус. Заявку на включение в список традиций, связанных с кускусом, подали сразу четыре страны: Алжир, Мавритания, Марокко и Тунис. Как отмечается на сайте организации, «приготовление кускуса — это церемониальный процесс, включающий несколько различных операций», начиная с выращивания крупы, измельчения семян и заканчивая готовкой. Эти практики связаны с набором уникальных инструментов и посуды.
Список остальных нематериальных объектов наследия ЮНЕСКО 2020 года выглядит так:
- Аль-Афладж, традиционная система ирригационной сети в ОАЭ
- Искусство создания и игры на мбире / санси, традиционном музыкальном инструменте Малави и Зимбабве
- Искусство миниатюры (Азербайджан, Иран, Турция, Узбекистан)
- Верблюжьи бега (ОАЭ, Оман)
- Рыбалка на чарфии на островах Керкенна в Тунисе
- Мастерство механических часов и художественной механики (Швейцария, Франция)
- Обычай соревнований по скашиванию травы в Купресе, Босния и Герцеговина
- Изготовление елочных игрушек из выдувных стеклянных бусин своими руками в Чехии
- Фтира, кулинарное искусство и культура плоского хлеба на закваске на Мальте
- Музыкальное искусство валторнистов (Франция, Люксембург, Бельгия, Италия)
- Нар Байрамы, традиционный праздник граната в Азербайджане
- Церемония Онг Чун / Ванчуань / Ванкан, ритуалы и связанные с ними практики для поддержания устойчивой связи между человеком и океаном в Китае и Малайзии
- Паломничество в монастырь Святого Апостола Фаддея (Армения, Иран)
- Практики и традиционные знания терере в культуре Похаана, напитка предков гуарани в Парагвае
- Банная культура в Финляндии
- Китайское боевое искусство и оздоровительная практика тайцзицюань
- Искусство бисера (Италия, Франция)
- Традиционная интеллектуальная и стратегическая игра тогуз коргоол (Казахстан, Киргизия, Турция)
- Традиционные навыки, методы и знания для сохранения и передачи деревянной архитектуры в Японии
- Традиционное плетение Аль-Саду (Саудовская Аравия, Кувейт)
- Сеульский фестиваль фонарей (Южная Корея)
- Изготовление гончарных изделий с ручным колесом в деревне Злакуса, Сербия