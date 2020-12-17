Азербайджанский праздник граната вошел в список объектов нематериального наследия человечества от ЮНЕСКО

Объектом нематериального наследия ЮНЕСКО также стали хокер-центры — уличная система питания в Сингапуре. Для страны это первый пункт в списке, состоящем из 463 объектов.

Хокер-центры появились в Сингапуре еще в 1970-х годах, и сегодня эта система заключает в себя всю систему уличного питания в стране. Хокер-центры представляют собой крытые площадки на свежем воздухе, где под одной крышей собраны торговцы блюдами индийской, индонезийской, китайской, малайской, вьетнамской и других кухонь, а также традиционными местными кофе и чаем.

Хокер-центры уже давно стали своеобразной достопримечательностью для туристов. Местные жители также предпочитают питаться в этих заведениях. Цены на блюда здесь начинаются от двух сингапурских долларов (около 110 рублей).

«Сингапурская уличная культура является источником гордости для страны и всех сингапурцев. Она отражает наше живое наследие и мультикультурализм и является неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека, независимо от возраста, расы или происхождения. Я благодарю всех наших торговцев и сингапурцев за их потрясающую поддержку этой номинации», — сказал Эдвин Тонг, министр культуры Сингапура.