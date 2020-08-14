Бача пош: почему в некоторых районах Пакистана и Афганистана девочек воспитывают как мальчиков

В отдельных районах Пакистана и Афганистана многие семьи, в которых нет сыновей, воспитывают одну из дочерей, как мальчика. Эта необычная культурная практика называется бача пош, что в переводе с языка дари означает «одетая как мальчик». Как правило, она помогает родителям перестать сожалеть о том, что в семье нет наследника. А также существует предание, согласно которому такая практика делает более вероятным появление в семье сына.

Бача пош коротко стригут волосы, одевают в одежду для мальчиков и дают мужское имя. Эта девочка получает возможность посещать школу, заниматься спортом, работать и свободно перемещаться в общественных местах, где обычно женщины не имеют права появляться без мужчины. А в семье ей не приходится заниматься женской работой, например, готовить и убираться. О том, что бача пош на самом деле девочка, знают многие люди, среди которых, например, друзья семьи и учителя. Как правило, девушка перестает быть бача пош, когда ей приходится выходить замуж (в 17-18 лет, а иногда и раньше).

Многим девочкам нравится быть бача пош, поскольку они получают больше свободы и возможностей в своей стране. Из-за этого, к слову, они зачастую не хотят вступать в брак. Кроме того, как только девушка перестает быть бача пош, ей становится трудно вести себя как женщина, общаться с другими девушками и заниматься домашним хозяйством. Ведь бача пош почти всегда общается с мальчиками, а также не учится готовить еду, шить и заниматься другими домашними делами.