Байден отменил указы Трампа о выходе из ВОЗ и Парижского соглашения по климату

Президент США Джо Байден через несколько часов после инаугурации подписал ряд документов, отменяющих несколько указов своего предшественника Дональда Трампа. Среди них возвращение Соединенных Штатов во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.
Формально США не успели выйти из ВОЗ, поскольку процедура выхода должна была завершиться в июле 2021 года, поэтому в данном случае Байдену потребовалось всего лишь пописать указ об отмене выхода из организации.
В случае с Парижским соглашением по климату 2015 года ситуация оказалась иной. Соединенные штаты официально завершили процедуру выхода из соглашения 4 ноября 2020 года. Теперь документ о присоединении к договору передадут в ООН, он вступит в силу через 30 дней.
Помимо этого, Байден подписал указ об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции на всех федеральных объектах.
В конце мая Трамп заявил, что Китай осуществляет «полный контроль» над ВОЗ, и обвинил орган ООН в неспособности осуществить реформы. Президент США также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
Парижское соглашение представляет собой добровольное обязательство почти 200 стран по сокращению выбросов углерода. Все подписавшие стороны устанавливают индивидуальные цели по сокращению выбросов, нацеленные на предотвращение потепления климата Земли более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальными уровнями к 2100 году. Россия присоединилась к соглашению в 2019 году.
Выход из Парижского соглашения был связан с тем, что администрация Трампа посчитала, что объявленные США сокращения накладывают «несправедливое экономическое бремя» на американских рабочих, предприятия и налогоплательщиков. Также сторонники Трампа утверждали, что соглашение «ставит Соединенные Штаты в невыгодное положение относительно других стран».