Байден отменил указы Трампа о выходе из ВОЗ и Парижского соглашения по климату

Президент США Джо Байден через несколько часов после инаугурации подписал ряд документов, отменяющих несколько указов своего предшественника Дональда Трампа. Среди них возвращение Соединенных Штатов во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.

Формально США не успели выйти из ВОЗ, поскольку процедура выхода должна была завершиться в июле 2021 года, поэтому в данном случае Байдену потребовалось всего лишь пописать указ об отмене выхода из организации.

В случае с Парижским соглашением по климату 2015 года ситуация оказалась иной. Соединенные штаты официально завершили процедуру выхода из соглашения 4 ноября 2020 года. Теперь документ о присоединении к договору передадут в ООН, он вступит в силу через 30 дней.

Помимо этого, Байден подписал указ об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции на всех федеральных объектах.