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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Жизнь планеты

Бактерии создали город под водой

Анастасия Баринова
06 июня 2021
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Фото: University of East Anglia, University of Athens
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Фото: University of East Anglia, University of Athens
У берегов острова Закинф на глубине до пяти метров археологи обнаружили постройки, похожие на фрагменты античного города. Однако создателями стен и колонн были не люди, а бактерии.

В акватории греческого острова Закинф археологи часто находят следы древних цивилизаций. Находка, сделанная в 2014 году, — мощеные улицы, колоннады и стены — могла бы быть еще одним свидетельством античного прошлого Греции.

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University of East Anglia, University of Athens

Но никаких следов человеческой деятельности — фрагментов керамики, монет и любых других артефактов — в «городе» не сохранилось. Подвергнув сомнению искусственное происхождение «руин», ученые из университетов Афин и Восточной Англии провели минералогический анализ и выяснили, что все объекты имеют геологическое происхождение; они естественным образом появились на дне Средиземного моря в эпоху плиоцена: около трех-пяти миллионов лет назад.

В образцах содержались сульфатредуцирующие бактерии — старейшие на планете организмы. Обитая в донных морских осадках, они вносят свой вклад в разложение органики и участвуют в других химических процессах. Способность бактерий окислять метан до гидрокарбоната привела к появлению своеобразного природного цемента — доломита, а тот сложился в формы «древних руин».

Результаты научной работы опубликованы в журнале Marine and Petroleum Geology.

Прочтите о том, как в России была найдена древнейшая амфора с нефтью.

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