Бактерии создали город под водой

Но никаких следов человеческой деятельности — фрагментов керамики, монет и любых других артефактов — в «городе» не сохранилось. Подвергнув сомнению искусственное происхождение «руин», ученые из университетов Афин и Восточной Англии провели минералогический анализ и выяснили, что все объекты имеют геологическое происхождение; они естественным образом появились на дне Средиземного моря в эпоху плиоцена: около трех-пяти миллионов лет назад.

В образцах содержались сульфатредуцирующие бактерии — старейшие на планете организмы. Обитая в донных морских осадках, они вносят свой вклад в разложение органики и участвуют в других химических процессах. Способность бактерий окислять метан до гидрокарбоната привела к появлению своеобразного природного цемента — доломита, а тот сложился в формы «древних руин».

Результаты научной работы опубликованы в журнале Marine and Petroleum Geology.

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