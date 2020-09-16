Барбадос отказался признавать Елизавету II своей королевой

Островное государство Барбадос отстранит королеву Елизавету II от должности главы государства и станет республикой к следующему году, что сделает его первой страной, отказавшейся от монарха за почти три десятилетия.

Генерал-губернатор этой карибской страны Сандра Мейсон заявила во вторник в своей речи, что «пришло время полностью оставить позади наше колониальное прошлое».

По ее словам, страна станет республикой уже в ноябре следующего года, когда будет отмечаться 55-летие независимости от Британской империи.

Многие жители Барбадоса давно выступают за то, чтобы лишить Елизавету II ее статуса, а вместе с этим и сохраняющегося в стране символического присутствия империализма, сообщает CNN. В заявлении правительства страны подчеркивается, что этот шаг стал совместным решением властей и народа.

Мейсон процитировала обращение первого премьер-министра Барбадоса Эррола Уолтона Бэрроу, в котором звучит призыв прекратить «слоняться по колониальным помещениям».