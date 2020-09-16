Барбадос отказался признавать Елизавету II своей королевой

Островное государство Барбадос отстранит королеву Елизавету II от должности главы государства и станет республикой к следующему году, что сделает его первой страной, отказавшейся от монарха за почти три десятилетия.
Генерал-губернатор этой карибской страны Сандра Мейсон заявила во вторник в своей речи, что «пришло время полностью оставить позади наше колониальное прошлое».
По ее словам, страна станет республикой уже в ноябре следующего года, когда будет отмечаться 55-летие независимости от Британской империи.
Многие жители Барбадоса давно выступают за то, чтобы лишить Елизавету II ее статуса, а вместе с этим и сохраняющегося в стране символического присутствия империализма, сообщает CNN. В заявлении правительства страны подчеркивается, что этот шаг стал совместным решением властей и народа.
Мейсон процитировала обращение первого премьер-министра Барбадоса Эррола Уолтона Бэрроу, в котором звучит призыв прекратить «слоняться по колониальным помещениям».
Британские моряки, высадившиеся на острове в 1620-х годах на месте нынешнего города Хоултаун, обнаружили остров необитаемым. Со времен первых британских поселенцев в 1627–1628 годах до обретения независимости в 1966 году, Барбадос находился под непрерывным британским контролем.
Правящая королева Великобритании Елизавета II является главой Содружества Наций и действующим монархом в 15 независимых государствах — Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских островах, Барбадосе, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых островах, Тувалу и Ямайке.
Последней до Барбадоса страной, отказавшейся считать Елизавету II своей королевой, был Маврикий в 1992 году.