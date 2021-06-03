Бассейн в воздухе: в Лондоне появилось элитное развлечение

В жилом комплексе Embassy Gardens, расположенном на юго-западе Лондона, в районе Nine Elms, открыт уникальный объект: «парящий бассейн» с прозрачным дном Sky Pool. Он подвешен на высоте десятого этажа (35 метров) между двумя многоквартирными домами, входящими в состав комплекса. Его длина составляет 15 метров (непосредственно в воздухе), а с учетом «ванн» на входе она достигает 25 метров. Для его трехметровой глубины требуется 148 000 литров воды. Это первый в мире бассейн такого типа.
Над проектом работали специалисты HAL Architects, Reynolds Polymer Technologies и других компаний. Бассейн изготовлен из цельного куска акрила толщиной около 35 см и помещен в стальную раму.
My piece on the other story of the Nine Elms sky pool:— Anoosh Chakelian (@Anoosh_C) June 3, 2021
The same developer of the architecturally "crackers" pool has been leaving residents waiting *nearly 4 years* to have Grenfell-style cladding removed from another building - it caught fire in May:https://t.co/l247CEATj0
На каждой из площадок рядом с ним есть терраса с баром и рестораном, а также зоны отдыха. Для тех, кто не готов купаться, но хочет перейти в другое здание, параллельно располагается пешеходный мост.
Checked out the Sky Pool this evening. It looks pretty cool from ground level! pic.twitter.com/wsXBFAQ4uW— James Armitage (@j_armitage) June 1, 2021
Посещать бассейн могут только жители Embassy Gardens и их гости. Этот элитный жилой комплекс строился по заказу расположенного рядом посольства США с 2015 года. Арендная плата здесь составляет от 1800 до 6500 фунтов стерлингов в месяц.
London’s Skypool 🏊♂️ ❤️ pic.twitter.com/vsloR4z5Jy— Thomas Mackintosh (@T_Mackintosh) May 27, 2021
Лондон находится в сейсмоустойчивой зоне, хотя небольшие землетрясения здесь все же иногда случаются. А в Китае, где это стихийное бедствие — не редкость, бассейн однажды выплеснулся с крыши небоскреба.