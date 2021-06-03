Бассейн в воздухе: в Лондоне появилось элитное развлечение

В жилом комплексе Embassy Gardens, расположенном на юго-западе Лондона, в районе Nine Elms, открыт уникальный объект: «парящий бассейн» с прозрачным дном Sky Pool. Он подвешен на высоте десятого этажа (35 метров) между двумя многоквартирными домами, входящими в состав комплекса. Его длина составляет 15 метров (непосредственно в воздухе), а с учетом «ванн» на входе она достигает 25 метров. Для его трехметровой глубины требуется 148 000 литров воды. Это первый в мире бассейн такого типа.