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«Дикая природа России»
Жизнь планеты

Бассейн в воздухе: в Лондоне появилось элитное развлечение

Анастасия Баринова
03 июня 2021
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Фото: Embassy Gardens
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Фото: Embassy Gardens
Роскошный жилой комплекс предлагает своим квартирантам уникальный вид отдыха.

В жилом комплексе Embassy Gardens, расположенном на юго-западе Лондона, в районе Nine Elms, открыт уникальный объект: «парящий бассейн» с прозрачным дном Sky Pool. Он подвешен на высоте десятого этажа (35 метров) между двумя многоквартирными домами, входящими в состав комплекса. Его длина составляет 15 метров (непосредственно в воздухе), а с учетом «ванн» на входе она достигает 25 метров. Для его трехметровой глубины требуется 148 000 литров воды. Это первый в мире бассейн такого типа.

Над проектом работали специалисты HAL Architects, Reynolds Polymer Technologies и других компаний. Бассейн изготовлен из цельного куска акрила толщиной около 35 см и помещен в стальную раму.

На каждой из площадок рядом с ним есть терраса с баром и рестораном, а также зоны отдыха. Для тех, кто не готов купаться, но хочет перейти в другое здание, параллельно располагается пешеходный мост.

Посещать бассейн могут только жители Embassy Gardens и их гости. Этот элитный жилой комплекс строился по заказу расположенного рядом посольства США с 2015 года. Арендная плата здесь составляет от 1800 до 6500 фунтов стерлингов в месяц.

Лондон находится в сейсмоустойчивой зоне, хотя небольшие землетрясения здесь все же иногда случаются. А в Китае, где это стихийное бедствие — не редкость, бассейн однажды выплеснулся с крыши небоскреба.

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