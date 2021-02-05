Бедняк из Таиланда нашел оранжевую жемчужину стоимостью $340 000

Хатчай Нийомдеча, 37-летний житель тайского города Накхонситхаммарат, которого издание Daily Mail описывает как обнищавшего рыбака, нашел редкую оранжевую жемчужину мело, когда вместе со своей семьей собирал раковины на местном пляже.
Хатчай обнаружил выброшенный на берег буй с несколькими раковинами, а также три улитки, прилипшие раковинами. Брат рыбака Ворахат Нийомдеча и передал их отцу, 60-летнему Бангмаду Нийомдеча, который очистил раковины и в одной из них нашел крупную оранжевую жемчужину.
Poor fisherman finds ORANGE pearl worth £250,000 while picking up oyster shells on a Thai beach https://t.co/eWSrgXwNcN— Daily Mail Online (@MailOnline) February 4, 2021
Оранжевый жемчуг формируется хищными морскими улитками-волютами (Volutidae), более известными как Melo Melo. Они обитают вдоль прибрежных районов Индонезии, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама. Размер их раковины составляет от 15 до 30 сантиметров. Чем старше и крупнее улитка, тем крупнее жемчужина.
На следующий день Хатчай решил проверить стоимость жемчужины, вес которой составил 7,68 грамма. Соседи рассказали ему, что она может быть очень дорогой и стоить до 10 миллионов бат (около 340 тысяч долларов).
Мужчина утверждает, что за несколько дней до находки ему приснился странный сон.
Он считает, что старик мог быть божеством, которое хотело помочь ему выбраться из бедности.
Несколько дней спустя богатый бизнесмен из другой провинции услышал о жемчужине и предложил купить ее за миллион бат, но семья отказалась. Не согласились они и принять предложение другого настойчивого коллекционера предметов роскоши, который увеличил предложение до пяти миллионов бат.
Третий потенциальный покупатель, на этот раз из Китая, сейчас ведет переговоры с семьей о покупке жемчуга за 10 миллионов бат. Предложение устроило семью, но он покупатель сам хочет убедиться, действительно ли это настоящий оранжевый жемчуг мело.
Ожидается, что он вылетит в Таиланд на следующей неделе, но ему придется пройти обязательный двухнедельный карантин и другие правила, прежде чем добраться до дома владельца жемчуга.
Место, где была найдена жемчужина мело, Накхонситхаммарат, находится на побережье Сиамского залива. Сюда часто заходят океанские течения из Южно-Китайского моря.
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