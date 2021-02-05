Бедняк из Таиланда нашел оранжевую жемчужину стоимостью $340 000

Он считает, что старик мог быть божеством, которое хотело помочь ему выбраться из бедности.

Несколько дней спустя богатый бизнесмен из другой провинции услышал о жемчужине и предложил купить ее за миллион бат, но семья отказалась. Не согласились они и принять предложение другого настойчивого коллекционера предметов роскоши, который увеличил предложение до пяти миллионов бат.

Третий потенциальный покупатель, на этот раз из Китая, сейчас ведет переговоры с семьей о покупке жемчуга за 10 миллионов бат. Предложение устроило семью, но он покупатель сам хочет убедиться, действительно ли это настоящий оранжевый жемчуг мело.

Ожидается, что он вылетит в Таиланд на следующей неделе, но ему придется пройти обязательный двухнедельный карантин и другие правила, прежде чем добраться до дома владельца жемчуга.

Место, где была найдена жемчужина мело, Накхонситхаммарат, находится на побережье Сиамского залива. Сюда часто заходят океанские течения из Южно-Китайского моря.

Узнайте, как другой рыбак 10 лет хранил под кроватью гигантскую жемчужину.