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Жизнь планеты

Белоруссия закроет границу с Зоной отчуждения

15 ноября 2019
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Фото: Wendelin Jacober/flickr.com
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Дом на берегу реки Припять. Зона отчуждения, Украина.
Фото: Pete Campbell/flickr.com
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Останки вычислительного центра ЗГРЛС "Дуга". Демонтирован и разворован после аварии на ЧАЭС.
Фото: spoilt.exile/flickr.com
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Энергоблок ЧАЭС №4, накрытый саркофагом.
Фото: Nicky Boogaard/flickr.com
Власти утверждают, что туда проникают негативные элементы.

Глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо сообщил, что зона отчуждения будет закрыта в течение двух ближайших лет.

«Стоит задача закрыть государственную границу по контуру Чернобыльской зоны. Очень большое заражение на самой линии границы, туда человек не должен ходить», — Анатолий Лаппо.

Он сообщил, что в данное время граница охраняется беспилотником, а в скором времени зона отчуждения будет снабжена камерами видеонаблюдения.

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Wikimedia Commons
Зона отчуждения ЧАЭС в Белоруссии
Wikimedia Commons
«Шесть операторов будут полностью видеть, что происходит на участке границы примерно в 370 км. Если какая-то информация будет поступать, то туда будет заходить специальная техника, специально обученные люди – офицеры-прапорщики», – Анатолий Лаппо.
Чернобыль, зона отчуждения. Pixabay
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По словам Лаппо, эти меры связаны не только с угрозой радиоактивного заражения, но и развивающимся туризмом в Чернобыльскую зону.

«Время и реальность показывают, что там необходимо контролировать, потому что, где мы границу закрываем, естественно, негативные элементы смещаются и их, конечно, не пугает, что там радиация. Особенно сейчас, когда стал модным туризм в эту зону. Туда люди едут по специальным маршрутам, но под видом этих людей, есть и негативные элементы», — сказал Лаппо.

В зону отчуждения Чернобыльской АЭС на территории Белоруссии входят три района Гомельской области. В 1988 году в этой местности был организован Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.