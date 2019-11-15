Белоруссия закроет границу с Зоной отчуждения

По словам Лаппо, эти меры связаны не только с угрозой радиоактивного заражения, но и развивающимся туризмом в Чернобыльскую зону.

«Время и реальность показывают, что там необходимо контролировать, потому что, где мы границу закрываем, естественно, негативные элементы смещаются и их, конечно, не пугает, что там радиация. Особенно сейчас, когда стал модным туризм в эту зону. Туда люди едут по специальным маршрутам, но под видом этих людей, есть и негативные элементы», — сказал Лаппо.

В зону отчуждения Чернобыльской АЭС на территории Белоруссии входят три района Гомельской области. В 1988 году в этой местности был организован Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.