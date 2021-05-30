Берестяные грамоты: письма Средневековья
Первая новгородская грамота была найдена 26 июля 1951 года. Сегодня, почти 65 лет спустя, коллекция ученых насчитывает более 1000 берёст, львиная доля из которых найдена в Великом Новгороде, меньшая часть — в Старой Руссе, Торжке, Пскове и других городах. Такая география находок объясняется природными условиями: органика хорошо сохраняется во влажной земле, если не вступает в контакт в воздухом. По всей видимости, новгородские почвы отлично подходят для «консервации» средневековых письменных памятников.
Первые известные нам грамоты относятся к XI веку; одна из самых ранних, условно датируемая 1060–1100 годами, выглядит так:
Ее перевод: «Литва пошла войной на карел». По мнению историка и археолога В. Л. Янина, это донесение было написано в 1069 г., во время военного похода полоцкого князя Всеслава Борисовича на Новгород.
Датировать берестяную грамоту можно, определив возраст культурного пласта, в котором она была найдена. В этом помогает дендрохронология: подсчет годичных колец на бревнах, из которых были сделаны деревянные постройки и дорожные настилы, чьи остатки находятся на том же уровне культурного слоя, что и грамота. За время новгородских раскопок были составлены дендрохронологические таблицы, сверяясь с которыми, можно определить возраст некоторых грамот с точностью до 10-15 лет. Еще один метод датировки — палеография: анализ лингвистических и графических особенностей берестяных «писем».
Именно благодаря грамотам лингвисты могут реконструировать язык, на котором говорили древние новгородцы. В следующем тексте, написанном в XIII веке, представлена одна из особенностей их диалекта: «цоканье» — смешение Ц и Ч.
Перевод: «От Микиты к Анне. Пойди за меня — я тебя хочу [„хоцу“ в оригинале], а ты меня; а на то свидетель Игнат Моисеев».
Правда, как следует из берёсты XII века, не у всех жителей древнего Новгорода семейная жизнь складывалась счастливо:
«От Гостяты к Василю. Что мне дал отец и родичи дали впридачу, то за ним. А теперь, женясь на новой жене, мне он не дает ничего. Ударив по рукам [т.е. в знак новой помолвки], он меня прогнал, а другую взял в жены. Приезжай, сделай милость».
Автор следующей грамоты — мальчик Онфим, живший семь с половиной веков назад. Он изобразил всадника, поражающего врага, и снабдил рисунок автографом: «Онфиме».
Пятая грамота в нашей подборке — заговор от лихорадки (XIV — XV в.)
Перевод: «Святой Сисиний и Сихаил сидели на горах Синайских, смотря на море. И был шум с небес, велик и страшен. И увидел ангела, летящего с неба, святого Сисиния и Сихаила, носящего наручни [части доспеха] ледяные, а в руках держащего оружие пламенное. И тут взволновалось море, и вышли семь жен простоволосых, окаянные на вид; они были схвачены силою невидимого царя. И сказали святой Сисиний и Сихаил…» — увы, далее текст обрывается; нижняя половина берестяного листа отсутствует.
Все включенные в подборку грамоты объединяет техника написания. Буквы выцарапывались твердым стержнем — писалом — на внутренней, мягкой стороне бересты. Нам известна лишь пара берёст, написанных чернилами. Последние же грамоты были написаны в середине XV века: именно тогда бересту вытеснила бумага.
При составлении материала были использованы сканы, прориси и переводы грамот, опубликованные на сайте gramoty.ru, а также работы А. А. Зализняка, А. А. Гиппиуса и В. Л. Янина.