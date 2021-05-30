Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Жизнь планеты

Берестяные грамоты: письма Средневековья

Николай Кулапов
30 мая 2021
/upload/iblock/f82/f8295e0f014cb535e1d5560dce4748fe.jpg
Документ о расчете Якова с Гюргием и Харитоном по делу о “вытоптанной пшенице”, XIV век.
Фото: gramoty.ru
Сообщения, процарапанные на березовой коре сотни лет назад, сегодня являются уникальным источником сведений о языке, быте и культуре древней Руси.

Первая новгородская грамота была найдена 26 июля 1951 года. Сегодня, почти 65 лет спустя, коллекция ученых насчитывает более 1000 берёст, львиная доля из которых найдена в Великом Новгороде, меньшая часть — в Старой Руссе, Торжке, Пскове и других городах. Такая география находок объясняется природными условиями: органика хорошо сохраняется во влажной земле, если не вступает в контакт в воздухом. По всей видимости, новгородские почвы отлично подходят для «консервации» средневековых письменных памятников.

Первые известные нам грамоты относятся к XI веку; одна из самых ранних, условно датируемая 1060–1100 годами, выглядит так:

/upload/iblock/6b3/6b3e128bd38cdddeb8b94d7a5fce81c8.jpg
gramoty.ru

Ее перевод: «Литва пошла войной на карел». По мнению историка и археолога В. Л. Янина, это донесение было написано в 1069 г., во время военного похода полоцкого князя Всеслава Борисовича на Новгород.

Датировать берестяную грамоту можно, определив возраст культурного пласта, в котором она была найдена. В этом помогает дендрохронология: подсчет годичных колец на бревнах, из которых были сделаны деревянные постройки и дорожные настилы, чьи остатки находятся на том же уровне культурного слоя, что и грамота. За время новгородских раскопок были составлены дендрохронологические таблицы, сверяясь с которыми, можно определить возраст некоторых грамот с точностью до 10-15 лет. Еще один метод датировки — палеография: анализ лингвистических и графических особенностей берестяных «писем».

Именно благодаря грамотам лингвисты могут реконструировать язык, на котором говорили древние новгородцы. В следующем тексте, написанном в XIII веке, представлена одна из особенностей их диалекта: «цоканье» — смешение Ц и Ч.

/upload/iblock/6be/6bed4c1ac956af803e88bb8ed1172673.gif
gramoty.ru

Перевод: «От Микиты к Анне. Пойди за меня — я тебя хочу [„хоцу“ в оригинале], а ты меня; а на то свидетель Игнат Моисеев».

Правда, как следует из берёсты XII века, не у всех жителей древнего Новгорода семейная жизнь складывалась счастливо:

/upload/iblock/c21/c21c01d4953adbe4c3feb56e43c04ea0.jpg
gramoty.ru

«От Гостяты к Василю. Что мне дал отец и родичи дали впридачу, то за ним. А теперь, женясь на новой жене, мне он не дает ничего. Ударив по рукам [т.е. в знак новой помолвки], он меня прогнал, а другую взял в жены. Приезжай, сделай милость».

Автор следующей грамоты — мальчик Онфим, живший семь с половиной веков назад. Он изобразил всадника, поражающего врага, и снабдил рисунок автографом: «Онфиме».

/upload/iblock/1bc/1bc0c6bfbdfdc5eb1541e9282d061fde.jpg
gramoty.ru

Пятая грамота в нашей подборке — заговор от лихорадки (XIV — XV в.)

/upload/iblock/c48/c485308a0374db1645f1db34257d8c4c.jpg
gramoty.ru

Перевод: «Святой Сисиний и Сихаил сидели на горах Синайских, смотря на море. И был шум с небес, велик и страшен. И увидел ангела, летящего с неба, святого Сисиния и Сихаила, носящего наручни [части доспеха] ледяные, а в руках держащего оружие пламенное. И тут взволновалось море, и вышли семь жен простоволосых, окаянные на вид; они были схвачены силою невидимого царя. И сказали святой Сисиний и Сихаил…» — увы, далее текст обрывается; нижняя половина берестяного листа отсутствует.

Все включенные в подборку грамоты объединяет техника написания. Буквы выцарапывались твердым стержнем — писалом — на внутренней, мягкой стороне бересты. Нам известна лишь пара берёст, написанных чернилами. Последние же грамоты были написаны в середине XV века: именно тогда бересту вытеснила бумага.

При составлении материала были использованы сканы, прориси и переводы грамот, опубликованные на сайте gramoty.ru, а также работы А. А. Зализняка, А. А. Гиппиуса и В. Л. Янина.

рекомендации
Лев

Какие привычки достались кошкам от диких предков?

Звезда

67000 старинных карт в высоком разрешении

Звезда

Создана онлайн-карта сражений за тысячи лет

Галактики

В какой Вселенной мы живем?

Планета Земля

Бытовая техника для тех, кто заботится о планете