Бесстрашный слоненок защищает больную мать от незнакомцев: видео

Главный надзиратель дикой природы Пирасак Санан рассказал, что на подмогу даже пришлось вызывать армейских рейнджеров. Слоненка пытались отпугнуть водометом, но он не отступал. В итоге его решили на время обездвижить с помощью транквилизатора.

Медики провели осмотр слонихи, но не смогли точно определить причину ее состояния. Они сделали животному капельницу с солевым раствором, чтобы предотвратить обезвоживание, и ввели ей витамины.

В понедельник ветеринары продолжали лечить слониху, в то время как ее детеныш находился поблизости в вольере, наскоро сделанном из веток деревьев.

«Три ветеринара анализируют травмы слонихи. Нет четких признаков того, что вызвало травмы, поэтому все версии являются только предположением. Мы надеемся, что вскоре ей станет заметно лучше. Она не спала всю ночь и очень слаба. Медицинская бригада делает все возможное. Мы можем поддержать их только припасами, питьевой водой, топливом и генераторами», — рассказал Санан.

Слонята нередко демонстрируют свою недюжинную смелость перед чужаками: посмотрите, как маме пришлось успокаивать слоненка-задиру посреди дороги.