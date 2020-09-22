Безбашенный парапланерист играет в нарды, смотрит ТВ на диване и спит на кровати — и всё это в полете

28-летний профессиональный парапланерист из Турции Хасан Кавал значительно расширил наше понимание того, чем можно заниматься, находясь в полете.

Он прикрепил кровать вместе с тумбочкой и абажуром к своему парашюту, а затем взлетел с Яссы Тепе, холма высотой около 800 метров в Аланье, популярном туристическом районе средиземноморской провинции Анталия.

В отличие парапланеристов, которые пытаются разглядеть всю Аланью с высоты птичьего полета, Кавал устроился на кровати поудобнее, завел себе будильник и решил вздремнуть, надев маску для сна. После этого он благополучно приземлился на пляже Клеопатра.