Безбашенный парапланерист играет в нарды, смотрит ТВ на диване и спит на кровати — и всё это в полете
28-летний профессиональный парапланерист из Турции Хасан Кавал значительно расширил наше понимание того, чем можно заниматься, находясь в полете.
Он прикрепил кровать вместе с тумбочкой и абажуром к своему парашюту, а затем взлетел с Яссы Тепе, холма высотой около 800 метров в Аланье, популярном туристическом районе средиземноморской провинции Анталия.
В отличие парапланеристов, которые пытаются разглядеть всю Аланью с высоты птичьего полета, Кавал устроился на кровати поудобнее, завел себе будильник и решил вздремнуть, надев маску для сна. После этого он благополучно приземлился на пляже Клеопатра.
Это не первый подобный трюк Кавала. В июле он привлек миллионы зрителей на свой YouTube-канал, прикрепив к парашюту диван и телевизор. В полете парапланерист воссоздал атмосферу собственной гостиной и посмотрел ТВ, попивая газировку и закусывая чипсами.
Кроме того, Кавал играл в полете в нарды с другом, а также дал интервью журналистке, выпив с ней по чашке кофе.
Последний трюк Кавала спонсировал местный фонд содействия развитию туризма. По словам парапланериста и блогера, он пытается показать людям, что парапланеризм — это не опасный вид спорта. «Опасным он может быть, только если люди летают с неопытными пилотами и без подготовки», — говорит Хасан.