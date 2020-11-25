Безопасно ли оставаться дома, или Предновогодний детокс для вашей квартиры

Сфокусировавшись на борьбе с коронавирусом, легко упустить из вида других невидимых врагов — таких, как фталаты, бисфенол A, полициклические углеводороды и прочие токсины, которых, увы, так много в нашей мебели, утвари, бытовой химии и даже детских игрушках. Находясь дома больше обычного, мы активнее контактируем и с этими веществами. Так почему бы не провести в вашем доме своего рода предновогодний детокс? Очистить дом от веществ, опасных для здоровья людей и окружающей среды, а заодно и экологично встретить Новый год вам поможет эта статья и опыт экспертов международного проекта NonHazCity 2.
«Город без опасных веществ» (NonHazCity 2) — экологический проект Европейского фонда регионального развития ИНТЕРРЕГ, объединяющий ученых-экспертов и представителей НКО, муниципалитетов и бизнеса Балтийского региона. Партнер проекта в России — Экологический союз.
10 главных фактов о токсинах в вашем доме
Присядьте на диван в вашей гостиной. Скорее всего, вы увидите комфортный, уютный интерьер, шторы, ковры, телевизор, детские игрушки на полу… А теперь поговорим о том, чего вы НЕ видите — об остатках бытовой химии на поверхностях, о водо- и грязеотталкивающих пропитках для мебели, об опасных соединениях в составе игрушек и одноразовой пластиковой упаковки. Токсичным веществам в нашем доме посвящены десятки научных исследований, подтверждающих, что все мы невольно включены в масштабный эксперимент — жизнь под воздействием потенциально опасных, а порой и запрещенных химических веществ в самых обычных товарах. Углубляться в науку в рамках статьи мы, конечно, не будем. Вместо этого приведем 10 фактов для первого знакомства с бытовыми токсинами.
1. Их применяют, чтобы сделать жизнь комфортнее. Как правило, токсичные вещества используют не с тайной целью «убить всех человеков», а чтобы придать товарам какие-то ценные свойства — например, способность отталкивать воду и грязь, стойкость цвета, эластичность.
2. Они могут быть очень стойкими и подолгу не распадаться на более безопасные соединения. Со сточными водами они преодолевают большие расстояния, попадая в реки и моря, и возвращаются к нам с пищей, которую мы кладем на тарелки.
3. Они воздействуют на наше здоровье день за днем. Некоторые вещества накапливаются в организме и обнаруживаются в крови и грудном молоке, многие могут вызывать гормональные нарушения.
4. Они могут быть опасны при многолетнем взаимодействии, даже если не причиняют вреда при кратком контакте. Последствия длительного контакта, как правило, не изучены.
5. Они могут быть опасны при взаимодействии с другими веществами. Оценивая риски использования вещества, его изучают само по себе, не учитывая суммарное воздействие других веществ.
6. Они могут быть сильнодействующими. Казалось бы, в нашей квартире токсины содержатся в ничтожных концентрациях. Стоит ли волноваться? Приведем пример: сотой доли капли такого вещества, как трибутилолово, растворенной в таком объеме воды, который мог бы заполнить олимпийский бассейн, достаточно, чтобы самки моллюсков в этой воде начали «смену пола» с женского на мужской (и нет, это для них не нормально). У моллюсков довольно простая эндокринная система, но даже она реагирует на токсины весьма драматично. Что же может произойти в человеческом организме, который день за днем, год за годом подвергается воздействию фталатов, оловоорганических веществ, алкилфенолов и прочей достижений химпромышленности?
7. Некоторые вещества могут быть опасными, но существенные научные доказательства этого пока отсутствуют.
8. Многие токсичные вещества законодательно ограничены или запрещены на территории Евросоюза. С 2008 года здесь действует один из самых амбициозных в мире законов о химических веществах под названием REACH, который содержит список из 209 веществ, способных вызывать рак, повреждать геном человека, нарушать его репродуктивную функцию и работу гормональной системы, а также накапливаться в окружающей среде. К сожалению, в нашей стране применение таких веществ регулируется очень слабо.
9. Опасные вещества редко отмечаются на этикетках продуктов: их применение попадает под коммерческую тайну, либо их концентрации считаются незначительными. Но главное, чаще всего нет требования их указывать.
10. У всех товаров с опасными веществами в составе есть безопасные альтернативы.
Посмотрим, какие основные группы опасных веществ притаились в вашем доме. Не бойтесь сложных научных терминов! Они вам, в общем-то, не нужны. Главное, что у вас есть желание сделать дом экологичнее, а у нас — простые и четкие рекомендации, как этого добиться.
Основные виды бытовых токсинов
Фталаты. Эти вещества, придающие материалам пластичность, встречаются повсюду: от кредитных карт и занавесок для душа — до детских игрушек из ПВХ, искусственной кожи и напольных покрытий. Содержание фталатов в таких изделиях достигает 30-50%, при этом они легко мигрируют в окружающую среду и могут вызывать нарушения гормональной системы и угнетать репродуктивную функцию человека. Опасны фталаты и для окружающей среды: с частицами пыли или сточными водами они преодолевают большие расстояния, накапливаются в водных экосистемах и живых организмах, и нередко возвращаются к нам вместе с продуктами питания — например, рыбой и морепродуктами.
Чтобы избавить дом от фталатов, вы можете:
- избегать изделий из ПВХ, включая напольные покрытия и оконные профили, не имеющие экомаркировки, резиновые тапочки и скатерти — распознать их можно по коду переработки «3», но производители указывают его не всегда;
- избегать пластиковых игрушек с посторонним запахом, ощущением липкости или жирности на поверхности;
- выбирать игрушки и другие пластиковые товары, произведенные в Евросоюзе после 2015 года — то есть, после принятия запрета на использование фталатов в большинстве потребительских товаров;
- избегать товаров, в составе которых есть DBP (ди-н-бутилфталат, дибутилфталат), DEP (диэтилфталат), DMP (диметилфталат), DEHP (ди-2-этилгексилфталат), BBP (бутилбензилфталат).
Перфторуглеводороды (PFC). Эти вещества придают материалам устойчивость к высоким температурам, способность отталкивать влагу, грязь или жир. PFC можно найти в составе антипригарных покрытий посуды, водонепроницаемых тканей, жироотталкивающей пищевой упаковки. Они очень стабильны и годами накапливаются в почве, воде, проникают в грунтовые воды и организмы животных. Доказано, что PFC обладают канцерогенным и угнетающим репродуктивную систему человека эффектом. Наиболее «популярная» разновидность PFC, перфтороктановая кислота, запрещена к использованию в странах Евросоюза с 2020 года (хотя для некоторых товаров установлен переходный период).
Чтобы в доме стало меньше PFC, вы можете:
- избегать фаст-фуда с его жироотталкивающей одноразовой упаковкой;
- отказаться от водоотталкивающих пропиток для мебели, ковров, одежды и обуви;
- отказаться от посуды с антипригарным покрытием в пользу чугуна или керамического покрытия.
Бромированные огнезащитные составы, или антипирены. Такие вещества содержатся в мебельном поролоне, в составе мебели для ТВ или компьютерной техники, в корпусах электроники и бытовой техники. Они могут быть токсичными для эндокринной и нервной системы, и не раз обнаруживались в окружающей среде, в организмах людей и животных.
Чтобы защититься от токсичных веществ в составе бромированных огнезащитных составов, попробуйте:
- чаще убирать пыль, особенно возле электронных устройств;
- чаще проветривать помещение;
- не допускать контакта с мебельным поролоном, особенно если он крошится;
- избавиться от ненужной электроники, в том числе от большей части электронных детских игрушек;
- всегда выключать электронные устройства, когда вы ими не пользуетесь;
- не держать электроприборы, провода и другие пластиковые предметы рядом с обогревателями, так как вредные вещества выделяются из них под действием температуры.
Оловоорганические соединения. Вещества, придающие стабильность ПВХ-пластику, которые также используются при производстве мебельного полиуретана, силиконовых форм, в противогрибковой обработке ковров и текстиля. Также они обнаруживаются в составе детских подгузников. Некоторые вещества этой группы могут нарушать работу эндокринной системы, провоцировать бесплодие. Могут накапливаться в донных отложениях водоемов и живых организмах, на которые оказывают токсическое воздействие.
Чтобы снизить негативное воздействие оловоорганических соединений на организм, вы можете:
- избегать изделий из ПВХ, не имеющих экомаркировки — да-да, опять;
- выбирать экосертифицированные детские подгузники;
- по возможности, не использовать антимикробные пропитки для дерева.
Рассказать обо всех видах токсичных веществ в вашем доме в одной статье невозможно. Поэтому перейдем к следующей, «предпраздничной» части нашего материала. Продолжим освобождать дом от токсинов — и при этом готовиться к Новому году. Надеемся, наши советы помогут провести весь год более экологично!
Шаг 1. Делаем экоуборку
Пандемия с ее обостренным вниманием к дезинфекции мотивировала многих убирать помещения чаще и тщательнее. Как следствие, мы стали больше контактировать с токсичными веществами в составе бытовой химии, такими как парабены, хлор, фосфаты, аммиак, бутилгидрокситолуол, циклотетрасилоксаны и различные консерванты. Что с этим делать?
- Перестаньте дезинфицировать. Возможно, звучит крамольно, но частая дезинфекция нам не нужна. Наш дом — не операционная, человеку свойственно жить в окружении микробов. К тому же, средства для дезинфекции могут вызывать аллергию и развитие устойчивых к ним микроорганизмов.
- Чаще проветривайте и убирайте пыль. Это заметно снижает содержание вредных веществ в воздухе и на поверхностях.
- Используйте средства для уборки с экологической маркировкой. Это проще и надежнее, чем пытаться читать составы (по которым далеко не всегда можно установить безопасность средств) или мыть кастрюли содой, как это делала бабушка. Ищите на упаковке значки таких авторитетных экомаркировок, как «Листок жизни», «Nordic Ecolabel», «EU Ecolabel» — доступные варианты найдутся почти в любом супермаркете. Еще больше надежных экознаков собрано в мобильном приложении Ecolabel Guide, скачать которое можно в App Store или Google Play.
- Откажитесь от синтетических освежителей воздуха. В их состав могут входить такие токсичные вещества, как ацетальдегид, стирол, толуол, фталаты, бензол и формальдегид. Может быть, самое время открыть для себя натуральные эфирные масла с их благотворным воздействием на организм — если, конечно, ни у кого в семье нет на них аллергии?
Избавьтесь от ненужных вещей. Здоровый минимализм — это когда вы легко расстаетесь с вещами, которые вам больше не служат, и когда каждая вещь, которой вы владеете, искренне радует вас. Отдайте ненужные вещи в секонд-хенд, фонды помощи нуждающимся или на переработку. Меньше вещей — меньше пыли, опасных веществ, больше воздуха и движения!
Шаг 2. Покупаем продукты ответственно
Новогодний ужин — отличный повод опробовать новый, экологичный подход к закупке продуктов и устроить на вашей кухне маленькую «зеленую» революцию. На сей раз ваши главные враги — бисфенолы, пер- и полифторированные соединения, которых так много в составе бытового пластика, жестяной и жироотталкивающей пищевой упаковки, антипригарной посуды. Добавляет проблем упаковка из ПВХ и вспененных пластиков. Что же делать?
- Покупайте продукты без упаковки, когда это возможно. А значит, чаще покупайте их на развес, в свою тару (контейнеры, авоськи, экосумки, тонкие сетчатые мешочки и т. п.).
- Откажитесь от «однораза», как на кухне, так и за праздничным столом. Никаких одноразовых контейнеров, трубочек, посуды и полотенец!
- Готовьте больше вегетарианских блюд и меньше красного мяса. Производство мяса имеет огромный экологический след — так, чтобы получить 1 кг говядины, нужно примерно 15 тысяч литров воды. Животноводство ответственно за 18% антропогенных выбросов парниковых газов, а это больше всех видов транспорта, вместе взятых. К счастью, вегетарианская кухня сегодня в тренде! Если все-таки выбираете мясо, отдайте предпочтение птице.
- Разогревайте и замораживайте пищу только в предназначенных для этого емкостях. При высоких температурах, контакте с жирами и кислотами в составе продуктов пластиковая посуда может активно выделять токсичные вещества в вашу пищу. Также не стоит использовать для жирной и кислой пищи посуду из алюминия.
Шаг 3. Готовим списки желаний и экологичные подарки
Совсем недавно вы с любовью освобождали дом от хлама, но грядет его второе пришествие. Просто признаем это: большая часть новогодних подарков потом долго где-то пылится, чтобы затем оказаться на свалке. Что делать?
- Используйте списки желаний. Составьте список вещей, в которых вы действительно нуждаетесь и которые точно будут вас радовать. Поделитесь списком с друзьями и родственниками — многие будут только рады возможности не ломать лишний раз голову, а вы получите в подарок значительно меньше ненужных вещей.
- Дарите косметику с экологической маркировкой. Косметика — самая популярная категория подарков. Так пусть она будет свободной от токсинов в составе и, следовательно, безопасной для здоровья! Ваш компас — авторитетные экомаркировки, такие как Ecocert, ICEA, BDIH.
- Дарите натуральные игрушки. Экологически ответственный Дед Мороз принесет детям не яркие пластиковые игрушки с высоким содержанием фталатов, а игрушки из дерева и натуральных тканей. Не забудьте рассказать бабушкам и дедушкам малышей, что натуральные материалы стали вашим приоритетом, иначе детская может наполниться «свежими» токсинами и без вашей помощи.
- Дарите предметы для более экологичной жизни. Многоразовые сумки, термокружки, экобутылки — вот лишь некоторые идеи.
- Дарите без упаковки. Блестящая оберточная бумага не перерабатывается и содержит целый букет токсичных химикатов. При этом она никому не нужна. Если вам очень хочется упаковать подарок, используйте крафт-бумагу или другие натуральные материалы.
Шаг 4. Украшаем дом без токсинов
- Сохраняйте спокойствие в разгар пластикового новогоднего безумия. Глиттер, искусственный снег, одноразовые скатерти и прочая праздничная мишура — отличные источники токсинов для вашего дома, не говоря уже о неизбежных сотнях лет на свалке. Обойтись без этого — можно. Просто попробуйте!
- Живая и «легальная» елка, выращенная на специальной плантации, экологичнее пластиковых елок, неизбежно попадающих на свалку. «Елочный» экотренд также предполагает возможность нарядить живое деревце во дворе дома или любой предмет или конструкцию, по форме напоминающую елку.
- Выберите украшения из безопасных материалов: бумажные снежинки и разноцветные цепи можно сделать своими руками вместе с детьми — например, из старых журналов. Текстильных оленей — купить у местных мастеров на благотворительной новогодней ярмарке. А деревянные звездочки и прекрасные стеклянные шары найдутся во многих магазинах.
Шаг 5. Проверяем каждую комнату по руководству «Как очистить дом от опасных веществ»
Полностью освободить квартиру от всех токсинов за один день, конечно, невозможно. Но даже если вам удалось выполнить несколько рекомендаций из этой статьи — вы на верном пути! Если, наоборот, хочется чего-то большего — проверьте каждую комнату в доме с помощью руководства «Как очистить дом от опасных веществ». Подготовленное экспертами Экологического союза специально для проекта NonHazCity 2, руководство содержит еще больше интересных фактов о токсинах в быту, полезных советов и даже готовые чек-листы для кухни, ванной комнаты, гостиной и детской. Результатами можно поделиться в соцсетях с хештегами #detoxhomeNonHazCity или #домбезопасныхвеществ.
Мы не знаем, как долго еще нам и нашим близким придется оставаться дома, и это от нас не зависит. На что мы действительно можем повлиять, так это на то, чтобы этот дом был действительно безопасным. Начнем с нового года?