Безопасно ли оставаться дома, или Предновогодний детокс для вашей квартиры

10 главных фактов о токсинах в вашем доме

Присядьте на диван в вашей гостиной. Скорее всего, вы увидите комфортный, уютный интерьер, шторы, ковры, телевизор, детские игрушки на полу… А теперь поговорим о том, чего вы НЕ видите — об остатках бытовой химии на поверхностях, о водо- и грязеотталкивающих пропитках для мебели, об опасных соединениях в составе игрушек и одноразовой пластиковой упаковки. Токсичным веществам в нашем доме посвящены десятки научных исследований, подтверждающих, что все мы невольно включены в масштабный эксперимент — жизнь под воздействием потенциально опасных, а порой и запрещенных химических веществ в самых обычных товарах. Углубляться в науку в рамках статьи мы, конечно, не будем. Вместо этого приведем 10 фактов для первого знакомства с бытовыми токсинами.

1. Их применяют, чтобы сделать жизнь комфортнее. Как правило, токсичные вещества используют не с тайной целью «убить всех человеков», а чтобы придать товарам какие-то ценные свойства — например, способность отталкивать воду и грязь, стойкость цвета, эластичность.



2. Они могут быть очень стойкими и подолгу не распадаться на более безопасные соединения. Со сточными водами они преодолевают большие расстояния, попадая в реки и моря, и возвращаются к нам с пищей, которую мы кладем на тарелки.



3. Они воздействуют на наше здоровье день за днем. Некоторые вещества накапливаются в организме и обнаруживаются в крови и грудном молоке, многие могут вызывать гормональные нарушения.



4. Они могут быть опасны при многолетнем взаимодействии, даже если не причиняют вреда при кратком контакте. Последствия длительного контакта, как правило, не изучены.



5. Они могут быть опасны при взаимодействии с другими веществами. Оценивая риски использования вещества, его изучают само по себе, не учитывая суммарное воздействие других веществ.