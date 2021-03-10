Более 100 000 человек могли пострадать в результате последствий секретной ядерной программы Франции

Тревожный отчет о десятилетиях ядерных испытаний, проведенных Францией на островах Французской Полинезии, рассекреченных французским правительством, демонстрирует масштаб серьезной катастрофы, к которым привели эти испытания.

Начиная с 1966 года Франция тайно начала новый раунд ядерных испытаний на полинезийских атоллах Моруроа и Фангатауфа — засекреченную военную программу, которая продолжалась 30 лет, а затем завершилась после массовых протестов в 1996 году, после почти 200 ядерных взрывов.

В новом двухлетнем расследовании, проведенном международной группой исследователей в области безопасности, специалистов по обработке данных и журналистов-расследователей, команда собрала и проанализировала архив из примерно 2000 страниц рассекреченных французских правительственных и военных документов.