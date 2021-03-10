Более 100 000 человек могли пострадать в результате последствий секретной ядерной программы Франции
Тревожный отчет о десятилетиях ядерных испытаний, проведенных Францией на островах Французской Полинезии, рассекреченных французским правительством, демонстрирует масштаб серьезной катастрофы, к которым привели эти испытания.
Начиная с 1966 года Франция тайно начала новый раунд ядерных испытаний на полинезийских атоллах Моруроа и Фангатауфа — засекреченную военную программу, которая продолжалась 30 лет, а затем завершилась после массовых протестов в 1996 году, после почти 200 ядерных взрывов.
В новом двухлетнем расследовании, проведенном международной группой исследователей в области безопасности, специалистов по обработке данных и журналистов-расследователей, команда собрала и проанализировала архив из примерно 2000 страниц рассекреченных французских правительственных и военных документов.
Кроме того, они опросили десятки людей, включая жителей Полинезии, бывших военнослужащих и ученых, чтобы составить более четкую картину 193 ядерных испытаний, проведенных на объектах Моруроа и Фангатауфа.
Благодаря новому 3D-моделированию, основанному на данных для экстраполяции размеров населенных пунктов, подвергшихся радиоактивным осадкам после взрывов, отчет приходит к шокирующим выводам.
Свидетельства в документации предполагают, что загрязнение радиоактивными частицами, оседающими на населенные районы, было основой для «кластера» случаев рака, поражающих местных полинезийцев.
«Когда наши старшие начали умирать, мы действительно начали задавать вопросы», — говорит одна женщина, мать которой умерла от рака груди в 2009 году.
По данным команды, испытания в 1971 и 1974 годах выбросили огромные облака радиоактивных частиц, уносимых ветром, о которых жители не были предупреждены.
Расследователи указывают, что военные ученые знали, что заражение земли, воздуха и питьевой воды представляет серьезную опасность — особенно для уязвимых детей, у многих из которых через годы после испытаний развился рак.
Тем не менее, даже когда прогнозы погоды указывали, что ветер разнесет токсичные облака на населенные острова, официальные лица не стали откладывать испытания. Наиболее известен тот факт, что в 1974 году в результате взрыва устройства под названием Centaure 110 000 полинезийцев подверглись значительному воздействию радиации. В то время общая численность населения Французской Полинезии составляла 125 000 человек.
Исследователи говорят, что на протяжении десятилетий внутренние военные оценки риска воздействия постоянно недооценивали и отрицали масштабы опасностей.
На сегодняшний день только 454 человека получили компенсацию от французского правительства в знак признания последствий ущерба для здоровья от ядерных испытаний. При этом более 80 процентов заявлений были отклонены властями без объяснения причин.
Ущерб был нанесен далеко не только коренным полинезийцам. Согласно электронной переписке, полученной в министерстве обороны Франции, около 2000 из 6000 бывших военных и гражданских сотрудников, участвовавших в испытаниях, либо уже заболели, либо имеют большой шанс заболеть радиоиндуцированным раком.
«Это первая по-настоящему независимая научная попытка измерить масштаб ущерба и признать тысячи жертв ядерного эксперимента Франции в Тихом океане», — пишут авторы работы.
Результаты расследования обобщены здесь.