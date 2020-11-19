Болгария заблокировала переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС

Болгария наложила вето на начало переговоров по заявке Северной Македонии на присоединение к Европейскому союзу, сославшись на разногласия по поводу толкования македонского наследия.

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева заявила, что необходимо решить несколько вопросов, прежде чем начнутся переговоры о вступлении в блок их балканского соседа.

София — столица и крупнейший город Болгарии — возражает против названия Северная Македония и требует, чтобы Скопье (столица Северной Македонии) признал македонский язык разновидностью болгарского. Страна настаивает, чтоб их требования формально были добавлены в переговорные документы.

Бужар Османи, министр иностранных дел Северной Македонии, заявил, что его страна немедленно продолжит переговоры с Софией, чтобы решить проблему, но отметил, что Болгария сознательно наносит ущерб «себе и Северной Македонии».