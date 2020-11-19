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Жизнь планеты

Болгария заблокировала переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС

National Geographic Россия
19 ноября 2020
Страны не могут разрешить противоречия по историческим вопросам.

Болгария наложила вето на начало переговоров по заявке Северной Македонии на присоединение к Европейскому союзу, сославшись на разногласия по поводу толкования македонского наследия.

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева заявила, что необходимо решить несколько вопросов, прежде чем начнутся переговоры о вступлении в блок их балканского соседа.

София — столица и крупнейший город Болгарии — возражает против названия Северная Македония и требует, чтобы Скопье (столица Северной Македонии) признал македонский язык разновидностью болгарского. Страна настаивает, чтоб их требования формально были добавлены в переговорные документы.

Бужар Османи, министр иностранных дел Северной Македонии, заявил, что его страна немедленно продолжит переговоры с Софией, чтобы решить проблему, но отметил, что Болгария сознательно наносит ущерб «себе и Северной Македонии».

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Македония подала заявку на вступление в ЕС в 2004 году, однако наткнулась на противодействие Греции. Афины возражали против названия страны, так как оно совпадало с наименованием древнего региона самой Греции. Многие эксперты, однако, полагают, что формальный спор был лишь поводом для отказа ЕС, тогда как за блокировкой стояли экономические причины.

В 2019 году македонцы уладили противоречия с Грецией, официально утвердив для своей страны название Северная Македония, однако теперь наткнулись на противодействие Болгарии.

Научный сотрудник Европейской программы Chatham House Ангелос Хрисогелос отмечает, что возражения Болгарии связаны с историей и самобытностью.

«В частности, Болгария хочет, чтобы Северная Македония признала, что язык, на котором говорит большинство славяно-македонских жителей Северной Македонии, не македонский, а болгарский или его диалект», — Ангелос Хрисогелос.

«Они также хотят, чтобы Скопье признал болгарское происхождение македонской нации и отказался от любых претензий о том, что в Болгарии существует отдельное македонское меньшинство, которое София не признает, поскольку считает всех тех, кто называет себя македонцами болгарами», — добавил Хрисогелос. 

Кроме того, по мнению Хрисогелоса, которое приводит Euronews, для Болгарии процесс присоединения Северной Македонии к ЕС — это способ добиться уступок и поднять рейтинг власти в непростой для нее момент. В Софии уже три месяца продолжаются протесты с требованием отставки премьер-министра Бойко Борисова и генпрокурора Ивана Гешева, которых обвиняют в связях с олигархами и в коррупции.

По данным Международного института Ближнего Востока и Балкан (IFIMES), этнические македонцы составляют 10 процентов населения Болгарии.

Организация также утверждала в недавней записке, что «болгарский и македонский языки — это два разных языка, для которых межъязыковое общение требует устного/письменного перевода, в отличие, например, от сербского и хорватского языков, для которых языковое общение не требует устного/письменного перевода».

Все 27 стран-членов ЕС должны согласовать заявку страны на вступление, чтобы она была успешной. Кроме Северной Македонии на вступление в блок претендует Албания.

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