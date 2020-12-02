Большая документальная экспедиция: 6 отличных фильмов о величии природы
Курилы — один из самых отдаленных уголков нашей страны, где тем не менее тоже живет немало людей. Они очень разные: кто-то приехал сюда за романтикой, а кто-то — в надежде заработать. Съемочная группа документального фильма встретилась с жителями Курил, посмотрела на острова их глазами и открыла для зрителя всю красоту и необычность этой земли. В захватывающей экспедиции по всем островам зрителя сопровождает группа Киностудии имени Горького.
Режиссер этого фильма Аттила Тенки известен своими документальными картинами об Альпах и Америке, о джунглях и райских землях Новой Зеландии. На этот раз он приглашает зрителя в Норвегию. В основном с этой страной ассоциируются фьорды. Они и правда очень красивы, но в Норвегии есть и горы, и леса, и живописные бухты.
«Азорские острова 3D. Часть 1: Акулы, киты, манты»
Азорские острова — это португальский архипелаг в Атлантическом океане, который получил премию ЕС за сохранение первозданной природы. С ней и знакомит фильм немецкого режиссера Норберта Вандена. Погрузившись в океан, зритель вместе с авторами фильма увидит уникальных представителей местной фауны. Ведь на Азорских островах можно почувствовать, будто время остановилось, а мы перенеслись в первобытное прошлое.
«Новая Зеландия 3D: Забытый рай»
И вновь Аттила Тенки открывает для любителей документального кино необычные уголки планеты. Новая Зеландия отличается самобытной природой и уникальным климатом. Это государство расположено на островах, удаленных и оторванных от других континентов. Поэтому растительный и животный мир здесь неповторим: порядка 70% новозеландской орнитофауны — эндемики. Съемочная группа объездила страну вдоль и поперек, сделав поистине грандиозные кадры, после которых вам захочется немедленно начать копить на билет в другое полушарие.
Когда смотришь этот фильм, и правда возникает ощущение полета над территорией ЮАР на огромной скорости. Панорама всей страны, потрясающие виды и завораживающий масштаб. В представлении многих людей Африка — это жара, песок и пустыня. Но это не так. Джунгли, горы, равнины и море — вот пейзажи ЮАР. Фильм французских документалистов дает почувствовать дух приключений, который живет в этой стране.
«Канадская Арктика. Царство льда»
Белые просторы льда и снега… Что может быть более однообразным? Те, кто так думают, ошибаются. Даже в царстве холода кипит жизнь, и наблюдать за ней крайне интересно. Авторы документального фильма о Канадской Арктике пролетели на вертолете над островами и архипелагами Гренландия, Шпицберген, Аляска и увидели, что даже белый цвет имеет десятки оттенков.