Большая документальная экспедиция: 6 отличных фильмов о величии природы

«Норвегия 3D: Дикая природа»

Режиссер этого фильма Аттила Тенки известен своими документальными картинами об Альпах и Америке, о джунглях и райских землях Новой Зеландии. На этот раз он приглашает зрителя в Норвегию. В основном с этой страной ассоциируются фьорды. Они и правда очень красивы, но в Норвегии есть и горы, и леса, и живописные бухты.

«Азорские острова 3D. Часть 1: Акулы, киты, манты»

Азорские острова — это португальский архипелаг в Атлантическом океане, который получил премию ЕС за сохранение первозданной природы. С ней и знакомит фильм немецкого режиссера Норберта Вандена. Погрузившись в океан, зритель вместе с авторами фильма увидит уникальных представителей местной фауны. Ведь на Азорских островах можно почувствовать, будто время остановилось, а мы перенеслись в первобытное прошлое.