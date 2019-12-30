Ботанический сад МГУ запускает бесплатные квесты и интерактивные занятия

4 января в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» стартуют бесплатные квесты по оранжереям для взрослых и детей — всех, кто хочет изучить английский язык. Организатором квестов стала онлайн-школа английского языка и математики Skyeng.

В выходные дни у посетителей будет уникальная возможность лишь за час узнать много нового о растениях и насекомых, погулять по тропикам, увлекательно провести время и получить подарки. Поучаствовать смогут все желающие без ограничений по возрасту — требуется лишь предварительная регистрация.

В группе может быть не более 15 человек. Время проведения — 11:00–11:45 и 11:45–12:30.