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Жизнь планеты

Ботанический сад МГУ запускает бесплатные квесты и интерактивные занятия

30 декабря 2019
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Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»
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Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»
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Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»
Квесты по оранжереям будут полезны любителям английского, а уроки аквариумистики – любителям рыбок.

4 января в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» стартуют бесплатные квесты по оранжереям для взрослых и детей — всех, кто хочет изучить английский язык. Организатором квестов стала онлайн-школа английского языка и математики Skyeng.

В выходные дни у посетителей будет уникальная возможность лишь за час узнать много нового о растениях и насекомых, погулять по тропикам, увлекательно провести время и получить подарки. Поучаствовать смогут все желающие без ограничений по возрасту — требуется лишь предварительная регистрация.

В группе может быть не более 15 человек. Время проведения — 11:00–11:45 и 11:45–12:30.

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Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»
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Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»
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Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»
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Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»

По субботам (4, 11 и 18 января) в «Аптекарском огороде» пройдут интерактивные занятия в бесплатной Школе аквариумистики для детей от 10 лет. Организатором выступит компания Tetra. Каждый участник занятий получит подарок!

Программа:

  • 4 января — «Как правильно выбрать и оформить аквариум?»
  • 11 января — «Война в аквариуме, или особенности разных видов рыб»
  • 18 января — «Запускаем аквариум: Всё, что нужно для долголетия рыбки»

«Аптекарский огород» и аквариумистика давно связаны. Многие годы в оранжерейном комплексе сада проходит выставка пейзажных аквариумов, а на Главном входе установлен воздушный аквариум, в который заплывают японские карпы в тёплое время года. Такие же аквариумы с рыбами можно увидеть на праздничной выставке «Японский сад, Царство мхов и новогодние растения» до 19 января.

В декабре 2018 года в «Аптекарском огороде» открылась уникальная экспозиция «Подводные сады» с ценными растениями Явы, Суматры, Калимантана, Таиланда, Шри-Ланки, Филиппин и разнообразными рыбами. Это мир подводных растений Азии в Москве, поразительная экспозиционная зона, благодаря которой посетители могут наслаждаться экзотикой тропических островов и знакомиться с удивительной местной флорой.

Количество мест ограничено — для участия требуется предварительная регистрация и входной билет в «Аптекарский огород» (300 ₽ стандартный, 200 ₽ льготный, многодетные семьи бесплатно). Начало занятий в 11:00, продолжительность — 1 час. Место проведения — «Подводные сады».