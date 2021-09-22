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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Жизнь планеты

Браконьеры в ЮАР получили 105 лет тюрьмы на троих за убийство носорогов

National Geographic Россия
22 сентября 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Они охотились на животных в национальном парке Крюгера.

Южноафриканский окружной суд Скукуза приговорил трех браконьеров к длительному тюремному заключению за убийство трех белых носорогов в южной части национального парка Крюгера. В общей сложности преступники получили 105 лет лишения свободы.

Среди обвиняемых оказались 58-летний гражданин Мозамбика Шангани Матебула, его 29-летний соотечественник Эммануэль Мдлули и 32-летний житель ЮАР Уолтер Хендрик Манган. Во время приговора судья отметил, что браконьеры были пойманы с поличным, а также, что они совершали убийства носорогов с особой жестокостью.

Исполнительный директор Национального парка Крюгера Гарет Коулман приветствовал суровые наказания и выразил надежду, что они смогут отпугнуть других потенциальных браконьеров.

«Эти приговоры смогут послужить сдерживающим фактором для преступников, которые намереваются уничтожать драгоценное природное наследие и средства к существованию народа Южной Африки. В последние несколько месяцев мы активизировали наши усилия по обеспечению безопасности в парке […] и будем неустанно работать днем и ночью, чтобы защитить нашу фауну и флору», — Гарет Коулман.

В ЮАР обитает 80% всей мировой популяции носорогов, которые регулярно подвергаются атакам браконьеров. В 2020 году жертвами преступников стали 394 особей, и это самый низкий показатель с 2011 года.

Только за первую половину 2021 года в стране было зафиксировано 249 случаев убийства браконьеров. Правоохранительным органам удалось задержать 40 человек.

Незаконная охота поддерживается спросом в странах Азии на рог этого животного, которому приписывают чудодейственную целительную силу. На черном рынке один килограмм рога носорога оценивается в 60 тысяч долларов.

Узнайте, как самка редкого носорога утонула в зоопарке, убегая от самца.

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