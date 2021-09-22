Браконьеры в ЮАР получили 105 лет тюрьмы на троих за убийство носорогов

Южноафриканский окружной суд Скукуза приговорил трех браконьеров к длительному тюремному заключению за убийство трех белых носорогов в южной части национального парка Крюгера. В общей сложности преступники получили 105 лет лишения свободы.
Среди обвиняемых оказались 58-летний гражданин Мозамбика Шангани Матебула, его 29-летний соотечественник Эммануэль Мдлули и 32-летний житель ЮАР Уолтер Хендрик Манган. Во время приговора судья отметил, что браконьеры были пойманы с поличным, а также, что они совершали убийства носорогов с особой жестокостью.
Исполнительный директор Национального парка Крюгера Гарет Коулман приветствовал суровые наказания и выразил надежду, что они смогут отпугнуть других потенциальных браконьеров.
В ЮАР обитает 80% всей мировой популяции носорогов, которые регулярно подвергаются атакам браконьеров. В 2020 году жертвами преступников стали 394 особей, и это самый низкий показатель с 2011 года.
Только за первую половину 2021 года в стране было зафиксировано 249 случаев убийства браконьеров. Правоохранительным органам удалось задержать 40 человек.
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