Браконьеры в ЮАР получили 105 лет тюрьмы на троих за убийство носорогов

В ЮАР обитает 80% всей мировой популяции носорогов, которые регулярно подвергаются атакам браконьеров. В 2020 году жертвами преступников стали 394 особей, и это самый низкий показатель с 2011 года.

Только за первую половину 2021 года в стране было зафиксировано 249 случаев убийства браконьеров. Правоохранительным органам удалось задержать 40 человек.

Незаконная охота поддерживается спросом в странах Азии на рог этого животного, которому приписывают чудодейственную целительную силу. На черном рынке один килограмм рога носорога оценивается в 60 тысяч долларов.

Узнайте, как самка редкого носорога утонула в зоопарке, убегая от самца.