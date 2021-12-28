Бразильский экстремал прогулялся между воздушными шарами на высоте 1800 метров

По словам экстремала, он решил пройти между воздушными шарами, потому что «хотел испытать ощущение полета и свободы».

«Мне нравятся сложные проекты, в которых задействовано много людей и, как следствие, неисчислимые элементы, такие как погода и погодные условия.

Я люблю рекорды, которые трудно побить. Маленькая ошибка могла привести к катастрофе. Мое внимание было полностью сосредоточено на обеспечении детального соблюдения всех процедур», — сказал Зуньо Бриди.

По его словам, во время прохождения он был настолько сконцентрирован, что не может вспомнить, что происходило в его голове.

«Чувство парения и свободы всегда было одной из самых больших мотиваций в моей практике слэклайна, и ничто не может передать это ощущение так ярко, как переход между воздушными шарами, когда обе точки находятся в постоянном движении», — заключил он.