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Жизнь планеты

Бразильский экстремал прогулялся между воздушными шарами на высоте 1800 метров

National Geographic Россия
28 декабря 2021
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Фото: YouTube
Это мировой рекорд по слэклайну.

34-летний Рафаэль Зуньо Бриди прошелся по стропе, натянутой между двумя воздушными шарами, среди облаков над Прайя-Гранде в его родной Бразилии.

Экстремал совершил трюк на максимальной высоте 1868 метров, побив рекорд самого высокого прохождения в слэклайне. 

Слэклайн представляет собой развивающуюся область в эквилибристике. Слэклайнеры ходят по специальной нейлоновой или полиэстеровой стропе, степень натяжения и длина стропы регулируется в зависимости от потребностей и целей.

Хождение по стропе выполняется без специальных балансиров (в отличие от хождения по тросу), удерживание равновесия происходит за счет наклона корпуса и рук. Из-за того, что стропа не может быть вытянута «в струну» — невозможно принять оптимальное положение равновесия и поддерживать его, так как на любое движение эквилибриста линия реагирует и изменяет свое положение.

По словам экстремала, он решил пройти между воздушными шарами, потому что «хотел испытать ощущение полета и свободы».

«Мне нравятся сложные проекты, в которых задействовано много людей и, как следствие, неисчислимые элементы, такие как погода и погодные условия. 

Я люблю рекорды, которые трудно побить. Маленькая ошибка могла привести к катастрофе. Мое внимание было полностью сосредоточено на обеспечении детального соблюдения всех процедур», — сказал Зуньо Бриди.

По его словам, во время прохождения он был настолько сконцентрирован, что не может вспомнить, что происходило в его голове. 

«Чувство парения и свободы всегда было одной из самых больших мотиваций в моей практике слэклайна, и ничто не может передать это ощущение так ярко, как переход между воздушными шарами, когда обе точки находятся в постоянном движении», — заключил он. 

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