Британцы начали поджигать вышки сотовой связи из-за конспирологических теорий о коронавирусе

«Этот сайт обслуживал тысячи людей в районе Бирмингема, предоставляя связь 2G, 3G и 4G на протяжении многих лет. Мы постараемся как можно быстрее восстановить полное покрытие, но ущерб от пожара значителен», — говорит представитель компании EE.

Слухи и теории заговора о связи между внедрением 5G и распространением коронавируса распространялись в основном через социальные сети. На Facebook и Nextdoor существует множество групп, где тысячи участников повторяют вводящие в заблуждение заявления о том, что 5G якобы вреден.

Согласно одной из вредоносных теорий, коронавирус возник в Ухане, потому что в китайском городе недавно был запущен 5G. Теперь он предположительно распространяется на другие города, которые также используют 5G.

В ложных теориях заговора не упоминается, что крайне заразный вирус естественным образом распространяется в густонаселенных городах с доступом к 5G, и что пандемия коронавируса поразила такие страны, как Иран и Япония, где 5G еще не используется.