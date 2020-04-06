Британцы начали поджигать вышки сотовой связи из-за конспирологических теорий о коронавирусе
Жители Великобритании начали поджигать телефонные вышки, поддерживающие сети пятого поколения (5G). Это началось после распространения в интернете конспирологических теорий о связи вышек сотовой связи с пандемией коронавирусной инфекции.
По данным BBC по меньшей мере три вышки 5G подожгли на прошлой недели. Согласно заявлению представителя Vodafone UK — подразделения крупнейшего в мире одноименного оператора сотовой связи — за последние 24 часа в Соединённом Королевстве атаковали ещё 4 вышки сотовой связи. Как минимум одна из подожжённых вышек, расположенная в Бирмингеме, даже не предоставляет услуги 5G.
«Этот сайт обслуживал тысячи людей в районе Бирмингема, предоставляя связь 2G, 3G и 4G на протяжении многих лет. Мы постараемся как можно быстрее восстановить полное покрытие, но ущерб от пожара значителен», — говорит представитель компании EE.
Слухи и теории заговора о связи между внедрением 5G и распространением коронавируса распространялись в основном через социальные сети. На Facebook и Nextdoor существует множество групп, где тысячи участников повторяют вводящие в заблуждение заявления о том, что 5G якобы вреден.
Согласно одной из вредоносных теорий, коронавирус возник в Ухане, потому что в китайском городе недавно был запущен 5G. Теперь он предположительно распространяется на другие города, которые также используют 5G.
В ложных теориях заговора не упоминается, что крайне заразный вирус естественным образом распространяется в густонаселенных городах с доступом к 5G, и что пандемия коронавируса поразила такие страны, как Иран и Япония, где 5G еще не используется.
Нет никаких научных доказательств, которые связывают пандемию коронавируса с 5G, и никаких непосредственных негативных последствий для здоровья от 5G-сетей.
Full Fact — независимая благотворительная организация по проверке фактов в Великобритании — изучила эту тему после того, как британская таблоидная газета недавно осветила их. 5G использует более высокую частоту радиоволн, чем 4G или 3G, но регуляторы в Великобритании зафиксировали уровни электромагнитного излучения 5G значительно ниже международных нормативов.
Однако это не остановило распространение диких теорий заговора. Некоторые люди даже беспокоят работников, прокладывающих оптоволоконные кабели для установок 5G, утверждая, что при включении 5G это «убьет всех».
This is the consequence of those bonkers Facebook conspiracy theories about 5G. Key workers getting harassed on the street. pic.twitter.com/5z35r6sabp— Charlie Haynes (@charliehtweets) April 2, 2020
Поджоги явно нанесли значительный ущерб, который затронет госслужащих в Бирмингеме, так как скорая помощь Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) полагается на мобильные сети.
Департамент по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту правительства Великобритании (DCMS) назвал теорию заговора «бредом», отметив, что он получил сообщения о криминальном повреждении мачт телефонов и злоупотреблениях инженеров связи. DCMS призывает социальные сети контролировать распространение дезинформации. «Мы также должны видеть, что компании, работающие в социальных сетях, действуют ответственно и предпринимают более быстрые действия, чтобы остановить распространение бессмысленной информации на своих платформах, которая поощряет подобные действия».
Мобильные сети классифицируются как критически важная национальная инфраструктура в Великобритании, но одна группа Facebook была специально создана, чтобы побуждать людей сжигать вышки 5G. Питер Кларк, эксперт по инфраструктуре мобильных сетей в Великобритании, сообщил о группе в Facebook, но компания изначально не смогла удалить ее. После увеличения внимания группа с тех пор была удалена, но многие другие все еще доступны с ложной информацией, и тысячи людей поощряют других сжигать башни 5G.
5G causes coronavirus because it’s sucking the oxygen out of your lungs, according to a video being spread on Facebook. I want to 😂 but the fact people believe this bullshit is genuinely scary pic.twitter.com/kY3g5MJtu9— Tom Warren (@tomwarren) March 3, 2020
Как и многие теории заговора и кампании по дезинформации, Россия вполне может быть в центре опасений 5G. В то время как большое количество групп в Facebook в последнее время подпитывают эти теории, в отчете «Нью-Йорк Таймс» за прошлый год предупредили, что в российских кампаниях по дезинформации активно используются опасения по поводу здоровья 5G. Более года назад репортёр RT America — российской телевизионной сети, финансируемой правительством — заявил в эфире, что 5G «может вас убить».
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