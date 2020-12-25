Британец нашел кельтский клад на миллион долларов, наблюдая за птицами

По его словам, после этого он увидел еще одну монету неподалеку и поспешил домой за металлоискателем. Вернувшись на то же место, он обнаружил сильный сигнал от устройства. На глубине около полуметра британец обнаружил кувшин, в котором хранились монеты.

«Мне пришлось сесть, чтобы отдышаться. Я просто вышел прогуляться и нашел кельтский клад. Я вышел с поля с лопатой, детектором и двумя тяжелыми качающимися пакетами для покупок, молясь, чтобы тонкие пластиковые ручки выдержали вес», — сказал удачливый британец.

Принеся улов домой, мужчина уведомил местный коронерский офис, занимающийся кладами, найденными в Великобритании. Вердикт сотрудников офиса определит, должен ли нашедший продать монеты музею по установленной цене или же сможет оставить клад себе.

В общей сложности было найдено около 1300 монет. Эксперты не исключают, что они могут иметь отношение к восстанию бриттов против Рима в I веке нашей эры.

«Эти монеты являются существенным, если не огромным вкладом в наши академические нумизматические знания и, несомненно, будут подвергаться серьезной оценке в ближайшие годы», — заявил Жюль Эванс-Харт, редактор журнала Treasure Hunting.

Предыдущий рекордный клад для Великобритании был найден в 2008 году и состоял из 850 кельтских монет.

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