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Жизнь планеты

Британец нашел кельтский клад на миллион долларов, наблюдая за птицами

National Geographic Россия
25 декабря 2020
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Благодаря пернатым мужчина заметил древнюю монетку, а затем и целый кувшин с золотом.

Житель Великобритании нашел клад кельтских золотых монет возрастом около 2000 лет на сумму примерно 800 000 тысяч фунтов стерлингов ($1 067 000 долларов). Отыскать сокровище ему помогли птицы.

Удачливый искатель пожелал остаться анонимным, сообщив лишь, что ему уже за 50 лет, и что находка «изменит его жизнь».

«Хотя я заядлый детектив, в тот вечер я наблюдал за птицами. Полюбовавшись воздушным боем между канюком и парой сорок, я взглянул вниз и заметил что-то, лежащее на куске глубоко вспаханной почвы, которая тянулась по краю поля.

Я наклонился и поднял то, что показалось мне старой шайбой, потер ее и почувствовал ее толщину. Заметив блеск золота, я понял, что это красивый кельтский золотой статер, после чего присел в полном шоке», — рассказал мужчина.

По его словам, после этого он увидел еще одну монету неподалеку и поспешил домой за металлоискателем. Вернувшись на то же место, он обнаружил сильный сигнал от устройства. На глубине около полуметра британец обнаружил кувшин, в котором хранились монеты.

«Мне пришлось сесть, чтобы отдышаться. Я просто вышел прогуляться и нашел кельтский клад. Я вышел с поля с лопатой, детектором и двумя тяжелыми качающимися пакетами для покупок, молясь, чтобы тонкие пластиковые ручки выдержали вес», — сказал удачливый британец.

Принеся улов домой, мужчина уведомил местный коронерский офис, занимающийся кладами, найденными в Великобритании. Вердикт сотрудников офиса определит, должен ли нашедший продать монеты музею по установленной цене или же сможет оставить клад себе.

В общей сложности было найдено около 1300 монет. Эксперты не исключают, что они могут иметь отношение к восстанию бриттов против Рима в I веке нашей эры.

«Эти монеты являются существенным, если не огромным вкладом в наши академические нумизматические знания и, несомненно, будут подвергаться серьезной оценке в ближайшие годы», — заявил Жюль Эванс-Харт, редактор журнала Treasure Hunting.

Предыдущий рекордный клад для Великобритании был найден в 2008 году и состоял из 850 кельтских монет.

Узнайте, как в Йеллоустоуне нашли клад на $3 000 000. Коллекционер Форрест Фенн спрятал его там 10 лет назад.

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