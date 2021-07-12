Британец нашел в саду архитектурный каприз из зубов овец, костей и ракушек

62-летний Джон Босток прожил со своей семьей в загородном доме на окраине Бирмингема 25 лет и знал, что у него в саду есть какое-то старое строение, однако даже не представлял, насколько оно уникально.
По словам Бостока, он решил не трогать часть своего сада, предоставив ее дикой природе и дав возможность барсукам и другим диким животным гулять по этой территории. Однако недавно семья Бостока решила переехать и выставила дом на продажу.
Англичанин расчистил территорию от плюща и впервые смог в подробностях увидеть, что за строение все это время находилось в его саду. Находка представляет собой небольшое здание высотой 3,5 метра, сделанное из ракушек, а также костей и зубов овец и коров.
Эксперты были поражены, насколько хорошо сохранилось здание. По их оценкам, оно относится к середине XVIII века, однако для уточнения даты необходимы новые исследования. Они считают, что здание не имело какого-то практического применения и было предназначено исключительно для эстетического удовольствия посетителей сада.
Такой тип строений эксперты называют архитектурный каприз или фолли (англ. folly), что также переводится как «каприз» или «причуда». Это постройки в виде искусственных руин в пейзажном парке и садовых павильонах, которые в большинстве своем относятся к XVIII веку. По мнению экспертов, как и другие фолли, это здание могло быть уединенным местом, где можно было расслабиться и немного побыть в покое и тишине.
Несмотря на уникальную находку, Босток все же продаст дом. По его словам, он уже нашел покупателя еще до расчистки участка и сдержит свое слово, совершив сделку.
A Victorian folly has been revealed at the bottom of a garden after the homeowner decided to tidy it up before selling his house. Jonathan Bostock knew of the existence of the building, but it was largely hidden at his home in #Birmingham.— BBC Midlands Today (@bbcmtd) July 7, 2021
Read more ➡️ https://t.co/HUlB0UUNe5 pic.twitter.com/MAYn8O4oIL
«Я уверен, что новые владельцы будут заботиться о доме и об этом здании», — говорит Босток.