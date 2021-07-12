Британец нашел в саду архитектурный каприз из зубов овец, костей и ракушек

62-летний Джон Босток прожил со своей семьей в загородном доме на окраине Бирмингема 25 лет и знал, что у него в саду есть какое-то старое строение, однако даже не представлял, насколько оно уникально.

По словам Бостока, он решил не трогать часть своего сада, предоставив ее дикой природе и дав возможность барсукам и другим диким животным гулять по этой территории. Однако недавно семья Бостока решила переехать и выставила дом на продажу.

Англичанин расчистил территорию от плюща и впервые смог в подробностях увидеть, что за строение все это время находилось в его саду. Находка представляет собой небольшое здание высотой 3,5 метра, сделанное из ракушек, а также костей и зубов овец и коров.