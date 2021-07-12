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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Жизнь планеты

Британец нашел в саду архитектурный каприз из зубов овец, костей и ракушек

National Geographic Россия
12 июля 2021
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Фото: ВВС
Оно было предназначено исключительно для эстетического удовольствия.

62-летний Джон Босток прожил со своей семьей в загородном доме на окраине Бирмингема 25 лет и знал, что у него в саду есть какое-то старое строение, однако даже не представлял, насколько оно уникально.

По словам Бостока, он решил не трогать часть своего сада, предоставив ее дикой природе и дав возможность барсукам и другим диким животным гулять по этой территории. Однако недавно семья Бостока решила переехать и выставила дом на продажу.

Англичанин расчистил территорию от плюща и впервые смог в подробностях увидеть, что за строение все это время находилось в его саду. Находка представляет собой небольшое здание высотой 3,5 метра, сделанное из ракушек, а также костей и зубов овец и коров.

«Я действительно не знал, что это такое, поэтому попросил невестку сделать несколько фотографий, которые мы разместили в социальных сетях. Мы спросили, кто-нибудь знает, что это за штука? И мы были абсолютно ошеломлены уровнем интереса. Затем к нам пришли несколько человек: один из Национального фонда и краевед. Как только они посмотрели на это, я понял, что это что-то особенное, потому что они были потрясены. Они сказали, что за все годы посещения исторических садов Бирмингема они никогда не видели ничего подобного», – Джон Босток.

Эксперты были поражены, насколько хорошо сохранилось здание. По их оценкам, оно относится к середине XVIII века, однако для уточнения даты необходимы новые исследования. Они считают, что здание не имело какого-то практического применения и было предназначено исключительно для эстетического удовольствия посетителей сада.

Такой тип строений эксперты называют архитектурный каприз или фолли (англ. folly), что также переводится как «каприз» или «причуда». Это постройки в виде искусственных руин в пейзажном парке и садовых павильонах, которые в большинстве своем относятся к XVIII веку. По мнению экспертов, как и другие фолли, это здание могло быть уединенным местом, где можно было расслабиться и немного побыть в покое и тишине.

«Строители использовали всё, что было у них под рукой, включая кости с местных боен и из лавок мясников. Теперь мы изучим старые карты и архивы и попробуем узнать о бывших владельцах сада», – Джон Босток.

Несмотря на уникальную находку, Босток все же продаст дом. По его словам, он уже нашел покупателя еще до расчистки участка и сдержит свое слово, совершив сделку.

«Я уверен, что новые владельцы будут заботиться о доме и об этом здании», — говорит Босток.

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