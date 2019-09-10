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Жизнь планеты

Британка вышла замуж за дерево (и возьмёт новую фамилию!)

Анастасия Баринова
10 сентября 2019
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Фото: indietherescuedstreetdog/Instagram
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Бузина чёрная
Фото: tapaka/Instagram
Её близкие поддержали необычное решение.

Мать двоих детей Кейт Каннингем (Kate Cunningham), живущая в Великобритании, стала женой дерева – а точнее, бузины чёрной (лат. Sambúcus nígra). Кейт объяснила решение тем, что это – единственный способ привлечь внимание к проблемам парка Римроуз Вэлли, расположенного в пригороде Ливерпуля – Лизерленде. Здесь собираются строить дорогу, что сулит ущерб для экосистемы.

Необычную затею поддержал бойфренд Кейт; отец помог организовать церемонию. Старший сын, хоть и поначалу воспротивился причуде, затем всё же присоединился к гуляниям родни и друзей. Кстати, цереонию провёл актер, музыкант и поэт Дэви Эдж (Davy Edge). 34-летняя невеста выбрала для свадьбы платье с растительным орнаментом и зелёные туфли.

Кейт планирует сменить фамилию на Элдер (Elder, «бузина»). Она уверена, что планы «пустить под бульдозер это место, чтобы построить ещё одну загруженную дорогу – это угроза нашему здоровью. В нашем регионе и без того ужасная экологическая ситуация». Женщина добавляет, что её мать умерла от астмы, а она сама страдает бронхоэктазией.

Подобные показательные акции проводятся по всему миру. В прошлом году мексиканские активистки символически вышли замуж за деревья в знак протеста незаконной вырубки и строительства.

Узнайте о женщине, которая вышла замуж за кота, а затем – за собаку.

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