Британка вышла замуж за дерево (и возьмёт новую фамилию!)
Мать двоих детей Кейт Каннингем (Kate Cunningham), живущая в Великобритании, стала женой дерева – а точнее, бузины чёрной (лат. Sambúcus nígra). Кейт объяснила решение тем, что это – единственный способ привлечь внимание к проблемам парка Римроуз Вэлли, расположенного в пригороде Ливерпуля – Лизерленде. Здесь собираются строить дорогу, что сулит ущерб для экосистемы.
Необычную затею поддержал бойфренд Кейт; отец помог организовать церемонию. Старший сын, хоть и поначалу воспротивился причуде, затем всё же присоединился к гуляниям родни и друзей. Кстати, цереонию провёл актер, музыкант и поэт Дэви Эдж (Davy Edge). 34-летняя невеста выбрала для свадьбы платье с растительным орнаментом и зелёные туфли.
Кейт планирует сменить фамилию на Элдер (Elder, «бузина»). Она уверена, что планы «пустить под бульдозер это место, чтобы построить ещё одну загруженную дорогу – это угроза нашему здоровью. В нашем регионе и без того ужасная экологическая ситуация». Женщина добавляет, что её мать умерла от астмы, а она сама страдает бронхоэктазией.
Подобные показательные акции проводятся по всему миру. В прошлом году мексиканские активистки символически вышли замуж за деревья в знак протеста незаконной вырубки и строительства.
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