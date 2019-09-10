Британка вышла замуж за дерево (и возьмёт новую фамилию!)

Кейт планирует сменить фамилию на Элдер (Elder, «бузина»). Она уверена, что планы «пустить под бульдозер это место, чтобы построить ещё одну загруженную дорогу – это угроза нашему здоровью. В нашем регионе и без того ужасная экологическая ситуация». Женщина добавляет, что её мать умерла от астмы, а она сама страдает бронхоэктазией.