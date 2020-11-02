Британский мультимиллионер начал производство алмазов из воздуха

Дейл Винс, основатель компании Ecotricity, поставщика экологически чистой энергии, утверждает, что разработал единственные в мире алмазы, которые производятся из углерода, воды и энергии, получаемой от возобновляемых источников.
Как сообщает The Guardian, алмазы, в буквальном смысле произведенные из воздуха, получили сертификацию Международного геммологического института (IGI).
В основе создания алмазов лежит процесс, называемый химическим осаждением из газовой фазы. Для этого в реактор («мельницу») помещается так называемое алмазное зерно — микроскопический центр кристаллизации. К нему в камеру добавляют обогащенный углеродом метан и нагревают до 800 градусов. Углеродные элементы постепенно связываются с зерном, создавая алмаз, идентичный камню, которому бы потребовались миллиарды лет, чтобы самостоятельно образоваться на земле.
Винс пообещал получать углекислый газ непосредственно из воздуха, а водород, необходимый для производства метана, — путем расщепления молекул дождевой воды с помощью электролизной машины, работающей на возобновляемых источниках энергии.
По словам Винса, его новое предприятие Sky Diamonds будет производить 200 карат алмазов в месяц в течение следующего года, однако потенциально производство можно расширить до 1000 карат в месяц.
Бизнесмен отмечает, что добыча всего одного карата (0,2 грамма) традиционного алмаза приводит к использованию 3890 литров воды и производству 108 килограмм выбросов углекислого газа. Помимо этого, добыча алмазов связана с военными конфликтами на территории Африки.
Винс заявил, что надеется бросить вызов традиционной алмазодобывающей отрасли, которая наносит «необратимый ущерб» окружающей среде. По его словам, он еще не определился с ценой на экологически безопасные драгоценные камни.
Почитайте о злосчастном золоте Судана.