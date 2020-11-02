Британский мультимиллионер начал производство алмазов из воздуха

Дейл Винс, основатель компании Ecotricity, поставщика экологически чистой энергии, утверждает, что разработал единственные в мире алмазы, которые производятся из углерода, воды и энергии, получаемой от возобновляемых источников.

Как сообщает The Guardian, алмазы, в буквальном смысле произведенные из воздуха, получили сертификацию Международного геммологического института (IGI).

В основе создания алмазов лежит процесс, называемый химическим осаждением из газовой фазы. Для этого в реактор («мельницу») помещается так называемое алмазное зерно — микроскопический центр кристаллизации. К нему в камеру добавляют обогащенный углеродом метан и нагревают до 800 градусов. Углеродные элементы постепенно связываются с зерном, создавая алмаз, идентичный камню, которому бы потребовались миллиарды лет, чтобы самостоятельно образоваться на земле.

Винс пообещал получать углекислый газ непосредственно из воздуха, а водород, необходимый для производства метана, — путем расщепления молекул дождевой воды с помощью электролизной машины, работающей на возобновляемых источниках энергии.