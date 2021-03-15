Британский пенсионер нашел в своем саду руины 700-летнего дворца

Чарльз Поул, 81-летний житель города Вивелискомб в графстве Сомерсет, решил построить на своем участке бунгало и продать свой нынешний дом. Пенсионер позвал строителей, которые начали копать землю для возведения фундамента и наткнулись на останки древнего здания.
Прибывшие на место археологи определили, что на месте руин когда-то находился дворец местного епископа, возведенный более 700 лет назад. По словам археолога организации South West Heritage Trust Боба Крофта, исследователи подозревали, что епископский дворец находится где-то в этом районе, но не знали, где именно.
По словам Поула, эта находка стала для него одновременно волнующим и неприятным сюрпризом – поскольку задержала строительство бунгало.
Исследователи полагают, что дворец был одной из нескольких резиденций епископа Бата и Уэллса. Некоторые документы показывают, что два епископа вели в Вивелискомбе заметные строительные работы в XIV веке. Этими епископами были Джон де Дрокенсфорд и Ральф Шрусберийский. На сайте Somerset Historic Environment Record говорится, что Вивелискомб был «излюбленным местом уединения епископов».
По данным историков, к XVIII веку замок превратился в руины, и на его месте был построен обычный дом. В настоящее время решается вопрос, что делать с найденными руинами. Ожидается, что местность будет взята под охрану, а пенсионеру предоставят солидную компенсацию за отчуждение территории.