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Жизнь планеты

Британский пенсионер нашел в своем саду руины 700-летнего дворца

National Geographic Россия
15 марта 2021
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Фото: South West Heritage Trust
Находка не слишком обрадовала жителя Вивелискомба.

Чарльз Поул, 81-летний житель города Вивелискомб в графстве Сомерсет, решил построить на своем участке бунгало и продать свой нынешний дом. Пенсионер позвал строителей, которые начали копать землю для возведения фундамента и наткнулись на останки древнего здания. 

Прибывшие на место археологи определили, что на месте руин когда-то находился дворец местного епископа, возведенный более 700 лет назад. По словам археолога организации South West Heritage Trust Боба Крофта, исследователи подозревали, что епископский дворец находится где-то в этом районе, но не знали, где именно. 

По словам Поула, эта находка стала для него одновременно волнующим и неприятным сюрпризом – поскольку задержала строительство бунгало. 

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South West Heritage Trust Руины епископского замка

Исследователи полагают, что дворец был одной из нескольких резиденций епископа Бата и Уэллса. Некоторые документы показывают, что два епископа вели в Вивелискомбе заметные строительные работы в XIV веке. Этими епископами были Джон де Дрокенсфорд и Ральф Шрусберийский. На сайте Somerset Historic Environment Record говорится, что Вивелискомб был «излюбленным местом уединения епископов».

По данным историков, к XVIII веку замок превратился в руины, и на его месте был построен обычный дом. В настоящее время решается вопрос, что делать с найденными руинами. Ожидается, что местность будет взята под охрану, а пенсионеру предоставят солидную компенсацию за отчуждение территории.

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