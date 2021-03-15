Британский пенсионер нашел в своем саду руины 700-летнего дворца

Чарльз Поул, 81-летний житель города Вивелискомб в графстве Сомерсет, решил построить на своем участке бунгало и продать свой нынешний дом. Пенсионер позвал строителей, которые начали копать землю для возведения фундамента и наткнулись на останки древнего здания.

Прибывшие на место археологи определили, что на месте руин когда-то находился дворец местного епископа, возведенный более 700 лет назад. По словам археолога организации South West Heritage Trust Боба Крофта, исследователи подозревали, что епископский дворец находится где-то в этом районе, но не знали, где именно.

По словам Поула, эта находка стала для него одновременно волнующим и неприятным сюрпризом – поскольку задержала строительство бунгало.