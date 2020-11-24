Британский волонтер в Индии пережил COVID-19, лихорадку денге и малярию, а теперь его укусила кобра
Иэн Джонс, глава благотворительной организации Sabirian, вряд ли забудет свою последнюю поездку в Индию. За время пребывания в этой стране он пережил малярию и лихорадку денге, прежде чем заразиться коронавирусной инфекцией. После выздоровления его неприятности не закончились — Джонса укусила кобра, и эта встреча с рептилией могла закончиться для него смертью.
Индийская кобра (Naja naja) укусила Джонса в сельском районе города Джодхпур в штате Раджастхан на севере страны, после чего его госпитализировали в местную больницу.
«Джонс прибыл к нам на прошлой неделе после укуса змеи в деревне. Первоначально предполагалось, что он во второй раз инфицирован COVID-19, но его тест показал отрицательный результат», — рассказал Абхишек Татер, врач, занимавшийся лечением Джонса.
British charity worker Ian Jones was bitten by a cobra in #Rajasthan's #Jodhpur district and was recovering from the bite after having survived both malaria and Covid-19 during his time in #India.https://t.co/rnQn3vKiYN— IndiaToday (@IndiaToday) November 21, 2020
К настоящему времени британец уже выписан из больницы, и его здоровью пока ничего не угрожает.
Сын Иэна Джонса по имени Себ рассказал, что путешествие его отца в Индию затянулось из-за пандемии, из-за которой он не смог вовремя вернуться домой.
Иэн Джонс работает в Индии с мастерами традиционных изделий и с помощью своего благотворительного социального предприятия Sabirian помогает импортировать их товары в Великобританию, чтобы помочь им справиться с бедностью.
Узнайте, как метеорит упал на дом индонезийца, сделав его владельца миллионером.