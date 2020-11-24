Британский волонтер в Индии пережил COVID-19, лихорадку денге и малярию, а теперь его укусила кобра

Иэн Джонс, глава благотворительной организации Sabirian, вряд ли забудет свою последнюю поездку в Индию. За время пребывания в этой стране он пережил малярию и лихорадку денге, прежде чем заразиться коронавирусной инфекцией. После выздоровления его неприятности не закончились — Джонса укусила кобра, и эта встреча с рептилией могла закончиться для него смертью.

Индийская кобра (Naja naja) укусила Джонса в сельском районе города Джодхпур в штате Раджастхан на севере страны, после чего его госпитализировали в местную больницу.

«Джонс прибыл к нам на прошлой неделе после укуса змеи в деревне. Первоначально предполагалось, что он во второй раз инфицирован COVID-19, но его тест показал отрицательный результат», — рассказал Абхишек Татер, врач, занимавшийся лечением Джонса.