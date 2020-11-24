Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №204, ноябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 легенд Русского Севера»
Жизнь планеты

Британский волонтер в Индии пережил COVID-19, лихорадку денге и малярию, а теперь его укусила кобра

National Geographic Россия
24 ноября 2020
Все это – за одну поездку.

Иэн Джонс, глава благотворительной организации Sabirian, вряд ли забудет свою последнюю поездку в Индию. За время пребывания в этой стране он пережил малярию и лихорадку денге, прежде чем заразиться коронавирусной инфекцией. После выздоровления его неприятности не закончились — Джонса укусила кобра, и эта встреча с рептилией могла закончиться для него смертью. 

Индийская кобра (Naja naja) укусила Джонса в сельском районе города Джодхпур в штате Раджастхан на севере страны, после чего его госпитализировали в местную больницу.

«Джонс прибыл к нам на прошлой неделе после укуса змеи в деревне. Первоначально предполагалось, что он во второй раз инфицирован COVID-19, но его тест показал отрицательный результат», — рассказал Абхишек Татер, врач, занимавшийся лечением Джонса.

К настоящему времени британец уже выписан из больницы, и его здоровью пока ничего не угрожает.

«Находясь с нами, он был в сознании. У него были симптомы укуса змеи, включая нечеткость зрения и трудности с ходьбой, но это, как правило, временные симптомы. Мы чувствуем, что не будет никаких долгосрочных эффектов. Если его состояние не пришло в норму к данному моменту, то это произойдет в течение нескольких следующих дней», — Абхишек Татер.

Сын Иэна Джонса по имени Себ рассказал, что путешествие его отца в Индию затянулось из-за пандемии, из-за которой он не смог вовремя вернуться домой.

Иэн Джонс работает в Индии с мастерами традиционных изделий и с помощью своего благотворительного социального предприятия Sabirian помогает импортировать их товары в Великобританию, чтобы помочь им справиться с бедностью.

Узнайте, как метеорит упал на дом индонезийца, сделав его владельца миллионером.

рекомендации
Ноутбук, компьютер

На что способен ASUS Zenbook Flip S? Рассказывает фотограф Иван Куринной

Москва

Огни большого города с AZIMUT Hotel Смоленская: праздник с прекрасными видами на Москву