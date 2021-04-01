Бродячая кошка принесла в госпиталь больных котят: видео

«Когда мы начали принимать пациентов утром, она пришла со своими котятами. Она просила о помощи, долго мяукала. Мы были в шоке. При внимательном осмотре мы увидели, что котята не могли открыть глаз из-за инфекции. Посоветовались с ветеринарами и дали лекарства. Когда вскоре котята открыли глаза, мы были в восторге», — рассказала одна из медсестер.

По словам сотрудников госпиталя, они и раньше знали кошку, которая жила через дорогу, и подкармливали ее, но не догадывались, что она недавно родила.

После первичного ухода кошек передали в ветеринарный отдел муниципалитета, где они окончательно выздоровели. Теперь животным ищут хозяев.

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