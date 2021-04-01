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Жизнь планеты

Бродячая кошка принесла в госпиталь больных котят: видео

National Geographic Россия
01 апреля 2021
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Фото: Pixabay
Кажется, мы знаем, кому вручать премию «Мать года».

Необычный случай произошел в турецком Измире. Бродячая кошка принесла в местный госпиталь своих котят, у которых оказалась глазная инфекция. 

Сотрудникам удалось запечатлеть сцену, как люди расступаются перед кошкой, которая будто уверена, куда ей нужно идти.

«Когда мы начали принимать пациентов утром, она пришла со своими котятами. Она просила о помощи, долго мяукала. Мы были в шоке. При внимательном осмотре мы увидели, что котята не могли открыть глаз из-за инфекции. Посоветовались с ветеринарами и дали лекарства. Когда вскоре котята открыли глаза, мы были в восторге», — рассказала одна из медсестер. 

По словам сотрудников госпиталя, они и раньше знали кошку, которая жила через дорогу, и подкармливали ее, но не догадывались, что она недавно родила. 

После первичного ухода кошек передали в ветеринарный отдел муниципалитета, где они окончательно выздоровели. Теперь животным ищут хозяев. 

Почитайте, как геккону удалось разыграть ветеринара. 

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